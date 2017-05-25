Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 11:29

Ярмарка изделий ручной работы пройдет на Центральном телеграфе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ярмарка изделий ручной работы ArtFlection пройдет в здании Центрального телеграфа 27 и 28 мая. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Сотни мастеров из России и стран СНГ представят свои работы: кукол и необычные детские игрушки, картины и скульптуры, предметы мебели и интерьера, сувениры, украшения и одежду от молодых дизайнеров. Каждый участник проходит строгий конкурсный отбор

На ярмарке будут проходить мастер-классы по гончарному делу, искусству лемпворк – росписи стеклянных бус, живописи, ювелирному делу, валянию и оригами.

Кроме того, на ярмарке пройдет конкурс среди мастеров: участники должны будут создать работу на определенную тему. На этот раз в центре внимания художников окажутся рыбы. Уже сейчас можно следить за появлением новых работ и выбирать понравившиеся в социальных сетях по хештегу #ТеСамыеРыбы.

ArtFlection – это объединение людей, увлеченных творчеством. Проект собрал вокруг себя мастеров рукоделия, художников, дизайнеров, фотографов, любителей ручной работы и всех, кто ценит во всем индивидуальность и уникальность.

Ярмарки ArtFlection проводятся два раза в месяц как на крупных площадках, так и в уютных маленьких творческих пространствах. Следить за расписанием ярмарок можно на сайте.

