Don't make me wait: Стинг приезжает в Москву вместе с Shaggy

О чем стоит знать перед долгожданным концертом, который пройдет 11 ноября в "Олимпийском".

В своей автобиографии "Сломанная музыка" (одной из лучших, кстати, книг жанра из написанных музыкантами) Гордон "Стинг" Самнер писал, как его первая жена, актриса Фрэнсис Томелти, учила будущую рок-звезду сценическому поведению. Именно она объяснила ему важность дистанции между артистом и зрителем: это расстояние позволяет сохранять внутреннюю загадку и непредсказуемость, которые в конечном счете и есть самый надежный залог долгой творческой жизни.

Разговор этот у Самнера и его супруги состоялся еще до прихода мировой популярности и превращения героя "новой волны" в одну из главных поп-звезд второй половины ХХ века, однако урок, очевидно, не забыт и по сей день, а нынешняя гастроль в компании Шэгги – ярчайшее тому подтверждение.

Истоки этого сотрудничества, пожалуй, стоит искать в событиях пятнадцатилетней давности, когда Стинг выпустил альбом Sacred Love. Эту пластинку вдохновила рефлексия по поводу мировых катаклизмов начала тысячелетия – прежде всего, события 11 сентября. На этот день Самнер запланировал концерт для друзей на своей итальянской вилле (он позднее был издан под названием All This Time). Играл артист, уже зная о происходящем в Нью-Йорке, и это чудовищное совпадение произвело на него сильнейшее впечатление.

Закончив работу над Sacred Love, Стинг больше чем на десяток лет погрузился в эскапистские поиски своего нового места в искусстве. Результатом стали альбомы лютневой музыки, рождественская пластинка, записанная в церкви, масштабный тур с симфоническим оркестром и провалившийся на Бродвее мюзикл, основанный на собственных детских воспоминаниях.

Прежний Стинг вернулся на сцену лишь пару лет назад, когда выпустил альбом "57th & 9th" – первую рок-пластинку за 13 лет. Впрочем, вместо романтического блондина, в которого все без разбору влюблялись в "восьмидесятых" и "девяностых", перед публикой предстал моложавый, но ворчливый зрелый мужчина, жалующийся на дороговизну студийного времени. Та пластинка была не столько демонстрацией достижений, сколько проявлением признаков жизни, в котором хотелось видеть разминку перед чем-то большим. Тем удивительнее, что спустя всего два года артист продемонстрировал почти забытое умение приятно удивлять.

Первые синглы с альбома Стинга и Шэгги появились внезапно – так же, видимо, спонтанно возникла и их коллаборация. Задним числом кажется, что в ней нет совершенно ничего удивительного. В конце концов, речь идет о сотрудничестве двух самозванцев: Стинг во времена The Police изобретал мифический "белый регги", а Шэгги, в свою очередь, будучи уроженцем ямайского Кингстона, всю жизнь прожил в Америке (и даже воевал на стороне США во времена "Бури в пустыне"). Шэгги, сильно утратившему позиции со времен выхода своего главного хит-сингла Boombastic, этот альбом вроде бы был нужен больше, чем Самнеру, но это только на первый взгляд.

Фото: ТАСС/Zuma/Daniela Franceschel

На деле ни к чему не обязывающее сотрудничество позволило Стингу сочинить едва ли не лучшие свои песни в новом тысячелетии (послушайте, например, Sad Trombon), а необходимость делить сцену с дружественным музыкантом развязала руки, превратив концерты в сеансы мастерского дуракаваляния. И нет ничего удивительного в том, что Самнер в этом туре настаивает на максимально демократичном формате концертов, требуя отменить дорогостоящие VIP-ложи. В "Олимпийском" таких, правда, нет, так что организаторы оставили в центре танцпола сектор для солидных господ, которым в таком формате никак не удастся отдалиться от менее состоятельной публики – танцы гарантированы.

Что же касается непосредственного качества концерта, то тут стоит вспомнить еще одну историю из "Сломанной музыки". Во время первого выступления Стинга в Рио пошел дождь, и рабочие сцены предупредили музыканта об опасности получить электрический разряд от микрофона. Все обошлось, но с тех самых пор Стинг, по его словам, воспринимает выход на сцену как религиозный опыт, в процессе которого с него слетает всякая буржуазность.

Чтобы убедиться в этом, достаточно просто купить билет.

Ярослав Забалуев