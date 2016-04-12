МЧС опровергло информацию о взрыве в офисе "Военторга"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В МЧС опровергли данные о взрыве в "Военторге" в центре Москвы. Об этом сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в офисе "Военторга", на Садовнической улице, дом 55/26, строение 3, взорвался баллон с газом. При этом отмечалось, что пострадал один человек.

Потерпевшего незамедлительно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после происшествия. После сообщения об инциденте на место выехали специалисты для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Однако позже в столичном главке МЧС опровергли эту информацию, пояснив, что такая заявка действительно поступала в экстренные службы, но в ходе осмотра места происшествия выяснилось, что никакого хлопка не было, так как повреждений здания не обнаружилось.