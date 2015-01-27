Популярная механика Анны Вазоф: гид по выставке "Туфли, домино и счастье"

Фото: m24.ru / Юлия Накошная
В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка молодой европейской художницы Анны Вазоф. "Туфли, домино и счастье" - это сразу три проекта Вазоф: обувная серия "У земли", YouTube-сериал "Механизмы счастья" и короткометражка "Домино", которую признали лучшим анимационным фильмом 2014 года на фестивале Asifa Austria.
Корреспондент M24.ru прогулялся с Анной по выставке и узнал, чем парадоксально счастье современного человека и можно ли судить о характере человека по его обуви.
Туфли как характер
"Мне интересно удивлять людей: показывать им, что повседневные вещи могут функционировать непривычным для нас образом. Еще я люблю создавать движущиеся объекты, своеобразные вещи-"перформансы". На их основе я снимаю видеоролики: в итоге кинетические работы становятся актерами и главными героями видеоработ.
Идея проекта "У земли" – представить "обувные" механизмы, которые можно привести в действие во время ходьбы. Ты надеваешь эту обувь, идешь, и с тобой случаются разные необычные вещи.
Например, одни туфли делают штампы, другие подметают за тобой пол, третьи оснащены мышеловками – ты делаешь шаг и раздается характерный стук.
Из всей коллекции в 28 пар, в Москву я привезла половину. На видео можно посмотреть, как они ходят.
Фото: m24.ru / Юлия Накошная
Серия работ с обувью символизирует, в первую очередь, историю человеческой жизни. Мое видео начинается с того, как человек с корнями выдирает свои ноги из земли и начинает идти.
В течение жизни у человека формируется характер. Непохожие друг на друга характеры я изобразила с помощью разных объектов и разной обуви. Поэтому в проекте "У земли" можно увидеть обувь мужскую и женскую, для спорта и отдыха, формальную и повседневную.
Каждая пара обуви в этом проекте символизирует отдельный характер. Допустим, массивные черные ботинки с дротиком – это агрессивный человек.
Конечно, мои работы можно рассматривать как критику того, что у нас сегодня слишком много вещей. Однако основная идея – это все же характеры, которые стоят за обувью того, кто ее носит".
Фото: m24.ru / Юлия Накошная
Откуда взялись механизмы
"Я училась в архитектурном университете и, хотя это образование наложило на меня свой отпечаток, никаких инженерных тонкостей я там, конечно, не изучала.
Впрочем, все мои "машины" очень простые, в них нет абсолютно ничего замороченного. Я ведь не изобретаю никаких невероятных устройств. Создавать механизмы мне никто не помогает. Все, что мне требуется – сверло, шуруповерт, пила. Принципы некоторых механизмов я заимствую из обычной жизни. Например, у меня есть работа, которая вдохновлена обычной мусорной корзиной с ручкой-подножкой".
В кедах
"В проект "У земли" вошла пара кедов. Это мои старенькие кеды, которые я когда-то носила.
Когда ты идешь в этих кедах, книжка, прикрепленная к ним, перелистывается. Забавно, что год назад я делала другую выставку, посвященную обуви. К эти кедам как раз прикреплен каталог той выставки.
Мне показалось, что будет интересно: мои собственные кеды перелистывают каталог моей же выставки!
Фото: m24.ru / Юлия Накошная
Все женщины любят обувь, и я не исключение. Каждый раз, как прохожу мимо обувного, всегда останавливаюсь. У меня не так много обуви, но этот проект стал отличным шансом исправить ситуацию.
Я сама носила все пары, смотрела, как они работают, снимала видеоперформанс. Но я делала все это как исследователь. Я думала: вот эта пара больше подходит для этой идеи, а вот та – для другой".
Счастливый парадокс
"Вторая часть выставки называется "Механизмы счастья". На стену зала проецируются выпуски YouTube-сериала, который я запустила в октябре - каждый понедельник у меня выходит новый эпизод.
Каждый выпуск сериала – это короткий рассказ о новом механизме, который вроде бы приносит счастье. Эти механизмы парадоксальны – как и сами поиски счастья. Например, возьмем "Социальное присутствие". В этом ролике я сижу в шляпе с флагом, на котором написано "лайкни меня".
Фото: mamm-mdf.ru
Суть проста: если тебе ставят много "лайков", ты вроде счастлив, но это же грандиозный парадокс! Вот так я его визуализировала.
В ролике "Креативность" я снова сижу в чем-то вроде шляпы. Рисую линию и одновременно стираю ее задней частью маркера.
"Интеллектуальные эмоции" - тут речь идет об очках, которые плачут за меня: плескают воду на щеки. А я в это время слушаю очень волнующую душу музыку. Если честно, со мной часто случается нечто подобное: я слушаю композиции, которые должны провоцировать на эмоциональную реакцию, но не могу заплакать. Порой кажется, что мне действительно нужен гаджет, который делал бы это за меня!"
Фото: m24.ru / Юлия Накошная
Принцип домино
Ссылки по теме
"Эта моя короткометражка выиграла премию на фестивале Asifa Austria. Идея простая: я сделала работу, используя эффект домино. Каждый кадр – это одна костяшка домино.
Интересно, что на том фестивале люди представляли действительно качественные анимационные фильмы, над которыми они, думаю, долго трудились… а победил мой – максимально простой. Нет, моя идея мне очень нравится, но это же всего лишь 25 кадров – и ничего больше!"
Фото: m24.ru / Юлия Накошная
Анна Теплицкая