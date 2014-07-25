В кинотеатре "Пионер" открывается фотовыставка о миграции "В холоде"

Фото: m24.ru

В "Пионере" 25 июля в 21.00 открывается фотовыставка о миграции, сообщила пресс-служба кинотеатра. На ней будет представлен документальный проект Ксении Диодоровой "В холоде", он посвящен истокам миграции.

Выставка расположится в фойе кинотеатра. Экспозиция посвящена истории 24 семей трудовых мигрантов из Таджикистана. На выставке будут представлены 33 работы.

"Здесь, в России, принято считать, что миграция душит наши города, наши школы, наши вагоны метро. Миграция - это потоп, она заливает за край, и мы все тонем. Но, по правде говоря, потоп не там, куда мигрируют, а там - откуда. Миграция и ее масштабы становятся ощутимыми и понятными, только когда ты оказываешься там, у ее истока", - цитирует пресс-служба слова Ксении Диодоровой.

Организаторами выставки стали кинотеатр "Пионер", журнал "Сноб" и фотолаборатория Ptichka. Экспозиция завершит свою работу 15 августа.

Вход на выставку свободный. Кинотеатр "Пионер" находится на Кутузовском проспекте в доме №21.