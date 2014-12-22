"Выставка Карлсона" откроется в Галерее на Солянке

Фото: Галерея на Солянке

В Галерее на Солянке представят проект "Выставка Карлсона". В программе – выставки, театральные постановки, игровые инсталляции.

"Анимация и кино, театр и телевидение, книжная иллюстрация и диафильмы, литература и городской фольклор, игрушка и, наконец, современное искусство, для которого Карлсон – лишь повод для разговора на излюбленные темы, включая гендер и постколониализм, китч и поп-культуру, фрейдизм и юнгианство, пустоту и избыточность", - сообщили в Галерее на Солянке.

Герои книги Астрид Линдгрен – вот связующее звено между работами художников, кинорежиссеров и актеров, которые покажут в галерее с 24 декабря по 1 февраля.

В экспозицию выставки вошли раритеты из государственных и личных собраний: эскизы и раскадровки художников-постановщиков анимационного фильма Анатолия Савченко и Юрия Бутырина (Музей кино); оригинал-макеты диафильмов Бориса Степанцева и Анатолия Савченко (частные коллекции); оригинальные иллюстрации к первому изданию книги Линдгрен (детское издательство "Малыш").

В рамках проекта питерский театр Ленсовета и екатеринбургский Коляда-театр покажут свои версии историй о Малыше и Карлсоне. Актеры используют материалы фильмов, фотографии и артефакты.

Посетители смогут оценить творчество представителей российской и международной contemporary art-сцены. В их числе – московски дуэт "МишМаш", специалист по плюшевой фактуре Ростан Тавасиев, автор инсталляций Татьяна Ахметгалиева, живописец Александр Савко.

Визуальную составляющую "Выставки Карлсона" дополнят аудиозаписи интервью Фаины Раневской, Василия Ливанова и Клары Румянцевой. Они расскажут о работе над мультфильмом о человеке, который живет на крыше.

Еще один объект выставки – инсталляция в виде ванны, в которую могут забираться посетители, чтобы опробовать "телефонный аппарат" Фрекен Бок.

"В динамике телефонного душа будет звучать тот самый нравоучительный голос "домомучительницы", на котором выросли целые поколения", - отметили организаторы.

Также посетители галереи увидят множество аутентичных предметов советского быта, предоставленные Музеем индустриальной культуры.

Добавим, что "Выставка Карлсона" создана кураторской группой под руководством художника и архитектора Кати Бочавар и директора Галереи на Солянке Федора Павлова-Андреевича.