Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

18 октября, 16:38

"Интерполитех" ждет экспертов из более чем 60 стран

выставки безопасность технологии

Ежегодная международная выставка технических средств безопасности "Интерполитех" пройдет на ВДНХ с 23-го по 26 октября. В дирекции сообщают, что в этом году ожидается приезд свыше 20 тысяч специалистов из более чем 60 стран.

Фото: Сергей Селиванов/предоставлено пресс-службой

14 государств уже сообщили о непосредственном участии в экспозиции, а в программе по состоянию на конец февраля были заявлены 160 докладов на специальных деловых сессиях, посвященных вопросам и презентациям продукции сферы национальной и международной безопасности.

Организаторы выставки отметили растущий интерес Китая и международной аудитории к событию 2018 года. "Мы однозначно видим огромный интерес от международных партнеров к потенциальным клиентам на российском рынке и на пространстве СНГ. Но объясняется это легко, ведь "Интерполитех" — это уникальный и чуть ли не единственный шанс для иностранных специалистов получить доступ к высшему руководству основных силовых ведомств и лидерам, представляющим политическую и экономическую элиту, имеющих право голоса в вопросах выбора новых компаньонов", – добавил представитель оргкомитета Николай Маричев.

"Интерполитех" ежегодно проходит на территории Российской Федерации по распоряжению правительства. Организаторами выставки выступают МВД и ФСБ России, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.

Say Future: Security

Фото: Сергей Селиванов/предоставлено пресс-службой

Кроме того, организаторы "Интерполитеха" заявили о создании нового формата. "На месте не стоят форматы подачи материала и общения с аудиторией, – рассказал Маричев. – Имею в виду международный опыт организаторов мероприятий, набравшие обороты ted talks и многое другие вещи, которые точно требуют реализации в нашей тематике. По итогам ряда мозговых штурмов, дискуссий с коллегами решили запустить пилотную версию абсолютно новой платформы о безопасности Say Future".

В этом году, по словам эксперта, мероприятие будет называться Say Future: Security. В своем роде, это деловая программа выставки "Интерполитех", построенная на принципиально новой платформе.

Среди заявленных блоков – "Безопасность будущего", "Когнитивные технологии", "Кибербезопасность", "Искусственный интеллект", "Видеонаблюдение", спецпроект "Безопасность по-русски", "Истории успеха", профильные семинары и многое другое. Впрочем, в настоящее время программа проекта находится в активной стадии разработки.

"В будущем думаем над тем, чтобы платформа вышла еще в более серьезное плавание и стала универсальной для любых тем: образование, медицина, здравоохранение – все, что актуально и важно для общества",- поделился планами Маричев.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сам бизнес-форум SayFuture: Security пройдет в павильоне №75 ВДНХ 24-25 октября. Обсуждение пройдет в жестком тайминге на нескольких сценах:

MAIN STAGE – выступление профессиональных отечественных и зарубежных экспертов по безопасности;
GREEN STAGE – ведущие компании ознакомят участников с инновационными программами и техническими разработками по безопасности;
100 INNOVATIONS SHOWCASE – участники конкурса "Национальная безопасность" расскажут о новых технических разработках по номинациям;
BACKUP STAGE – кейсы по монтажу и обслуживанию систем безопасности, информация для конечных потребителей о стоимости, особенностях монтажа и обслуживания систем безопасности, бизнес-тренинги .

Спикеры в современном формате (stand up) ответят на актуальные вопросы по безопасности. Вы приобретете полезные знания и контакты. Подробная программа доступна по ссылке.

На экспозиции форума будут развернуты стенды производителей, которые представят новинки систем безопасности и переговорные зоны партнеров и спонсоров. К участию приглашены:

Государственные учреждения, корпорации, ведущие производители систем безопасности.
Общественные деятели, ученые, изобретатели и инженеры.
Студенты и аспиранты из технических вузов.
Стартапы в области безопасности.
Интеграторы, инсталляторы, проектировщики, монтажники систем безопасности.
Представители негосударственной сферы безопасности.
Инвесторы, технопарки, акселераторы, бизнес ангелы и СМИ.

И все это будет происходить в комфортной, доброжелательной атмосфере, а в завершении форума пройдет концерт с перформансами от партнеров и спонсоров.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать