"Интерполитех" ждет экспертов из более чем 60 стран

Ежегодная международная выставка технических средств безопасности "Интерполитех" пройдет на ВДНХ с 23-го по 26 октября. В дирекции сообщают, что в этом году ожидается приезд свыше 20 тысяч специалистов из более чем 60 стран.

Фото: Сергей Селиванов/предоставлено пресс-службой

14 государств уже сообщили о непосредственном участии в экспозиции, а в программе по состоянию на конец февраля были заявлены 160 докладов на специальных деловых сессиях, посвященных вопросам и презентациям продукции сферы национальной и международной безопасности.

Организаторы выставки отметили растущий интерес Китая и международной аудитории к событию 2018 года. "Мы однозначно видим огромный интерес от международных партнеров к потенциальным клиентам на российском рынке и на пространстве СНГ. Но объясняется это легко, ведь "Интерполитех" — это уникальный и чуть ли не единственный шанс для иностранных специалистов получить доступ к высшему руководству основных силовых ведомств и лидерам, представляющим политическую и экономическую элиту, имеющих право голоса в вопросах выбора новых компаньонов", – добавил представитель оргкомитета Николай Маричев.

"Интерполитех" ежегодно проходит на территории Российской Федерации по распоряжению правительства. Организаторами выставки выступают МВД и ФСБ России, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.

Say Future: Security

Фото: Сергей Селиванов/предоставлено пресс-службой

Кроме того, организаторы "Интерполитеха" заявили о создании нового формата. "На месте не стоят форматы подачи материала и общения с аудиторией, – рассказал Маричев. – Имею в виду международный опыт организаторов мероприятий, набравшие обороты ted talks и многое другие вещи, которые точно требуют реализации в нашей тематике. По итогам ряда мозговых штурмов, дискуссий с коллегами решили запустить пилотную версию абсолютно новой платформы о безопасности Say Future".

В этом году, по словам эксперта, мероприятие будет называться Say Future: Security. В своем роде, это деловая программа выставки "Интерполитех", построенная на принципиально новой платформе.

Среди заявленных блоков – "Безопасность будущего", "Когнитивные технологии", "Кибербезопасность", "Искусственный интеллект", "Видеонаблюдение", спецпроект "Безопасность по-русски", "Истории успеха", профильные семинары и многое другое. Впрочем, в настоящее время программа проекта находится в активной стадии разработки.

"В будущем думаем над тем, чтобы платформа вышла еще в более серьезное плавание и стала универсальной для любых тем: образование, медицина, здравоохранение – все, что актуально и важно для общества",- поделился планами Маричев.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сам бизнес-форум SayFuture: Security пройдет в павильоне №75 ВДНХ 24-25 октября. Обсуждение пройдет в жестком тайминге на нескольких сценах:

MAIN STAGE – выступление профессиональных отечественных и зарубежных экспертов по безопасности;

GREEN STAGE – ведущие компании ознакомят участников с инновационными программами и техническими разработками по безопасности;

100 INNOVATIONS SHOWCASE – участники конкурса "Национальная безопасность" расскажут о новых технических разработках по номинациям;

BACKUP STAGE – кейсы по монтажу и обслуживанию систем безопасности, информация для конечных потребителей о стоимости, особенностях монтажа и обслуживания систем безопасности, бизнес-тренинги .

Спикеры в современном формате (stand up) ответят на актуальные вопросы по безопасности. Вы приобретете полезные знания и контакты. Подробная программа доступна по ссылке.

На экспозиции форума будут развернуты стенды производителей, которые представят новинки систем безопасности и переговорные зоны партнеров и спонсоров. К участию приглашены:

Государственные учреждения, корпорации, ведущие производители систем безопасности.

Общественные деятели, ученые, изобретатели и инженеры.

Студенты и аспиранты из технических вузов.

Стартапы в области безопасности.

Интеграторы, инсталляторы, проектировщики, монтажники систем безопасности.

Представители негосударственной сферы безопасности.

Инвесторы, технопарки, акселераторы, бизнес ангелы и СМИ.

И все это будет происходить в комфортной, доброжелательной атмосфере, а в завершении форума пройдет концерт с перформансами от партнеров и спонсоров.