Выставка фотографа Ромуальдаса Пожерскиса откроется в Москве

Фото: lumiere.ru

С 13 августа по 5 октября в Центре фотографии имени братьев Люмьер будет работать выставка "Большая форма. Документальная проза Ромуальдаса Пожерскиса". В экспозицию включены более 70 авторских снимков из семи серий. Работы сделаны литовским мастером в период с 1974 по 2005 год.

"Здесь и гуманистическое начало, и преклонение перед родной землей и человеком, и пронзительный лиризм, и тяготение к жанру художественного репортажа", - отметили организаторы выставки.

Первая серия работ Пожерскиса – "Победы и поражения". Фотограф изучает коллективную психологию переживания побед и поражений. В объектив попали участники мотосоревнований. Мастер умело скрестил жанр репортажной съемки с жанром психологического портрета.

Жанр стрит-фотографии можно оценить, изучая цикл "Старые города Литвы". Пожерскис показал взаимоотношения человека и городской среды.

Серия "Литовские паломничества" в свое время была запрещена для показа в СССР. В этом проекте автор представил духовную жизнь своих соотечественников.

Также посетителям покажут серии "Беды и радости маленького Альфонса", "Детские больницы", "Сады Памяти".

Билеты – 300 рублей. Выставка работает ежедневно, кроме понедельника.