На выставке "К полету готов?" переосмыслят образ космонавта

Фото: mmoma.ru

9 апреля в Московском музее современного искусства стартует проект "К полету готов?", посвященный трансформации и переосмыслению образа космонавта и космоса в работах современных художников.

Всего в экспозицию вошли произведения более 30 известных современных художников. Работы выполнены в самых разных техниках и жанрах - арт-объекты, инсталляции, живопись, графика, скульптура, видео-арт - и относятся к новейшему периоду.

Тема космоса до сих пор сохраняет свою актуальность, однако отношение к ней в обществе и современном искусстве заметно изменилось: от романтики первых полетов к нынешнему иронически-философскому восприятию. А для художников образ космонавта по-прежнему являются источником вдохновения.

Выставка продлится до 11 мая.