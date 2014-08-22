Завершились дебаты кандидатов от 4-го избирательного округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 4 округа

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 4 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Рустам Махмудов (КПРФ), Святослав Алырин (ЛДПР), Ирина Копкина ("Яблоко"), Ирина Павленко ("Справедливая Россия").

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Рустам Махмудов признался, что для него выдвижение в Мосгордуму – это продолжение общественной деятельности, которую он ведет уже на протяжении 15 лет. Святослав Алырин отметил, что, в первую очередь, будет решать проблемы жителей.

В свою очередь, Ирина Копкина сказала, что в Мосгордуме будет заниматься проблемами дорожного строительства в районе. Ирина Павленко отметила, что основными проблемами в округе являются благоустройство, парковки и капитальный ремонт жилых домов.

Избирательный округ № 4 Районы: Крылатское, Строгино, часть района Кунцево Крылатское, Строгино, часть района Кунцево Кандидаты: Алырин Святослав Игоревич

Родился в 1992 году, живет в Переславле-Залесском. Учится в Российском государственном социальном университете. Студент. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Герасимов Евгений Владимирович

Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Копкина Ирина Николаевна

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в российской объединенной демократической партии "Яблоко". Занимает должность руководителя управления по работе с населением. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко". Махмудов Рустам Хамидович

Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Павленко Ирина Алексеевна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами Президента РФ. Занимает должность врач-терапевт. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".



Участники дебатов обсудили строительство храма на Крылатской улице, основные проблемы жителей округа, реформу здравоохранения, а также свои первые шаги на посту депутатов Мосгордумы.

После этого кандидаты в депутаты произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.