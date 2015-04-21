Сергей Прядкин переизбран президентом РФПЛ

Фото: rfpl.org

Президент Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин переизбран на новый пятилетний срок, сообщается на официальном сайте организации.

Голосование состоялось 21 апреля 2015 года на заседании общего собрания РФПЛ. Решение о переизбрании Прядкина было принято единогласно.

Сергей Прядкин работает в Премьер-лиге с момента ее основания в 2001 году. Президентом организации он стал 14 ноября 2007 года. Также был советником президента РФС и гендиректором РФС.

Прядкин является рекордсменом по количеству лет, проведенных в должности главы РФПЛ. До него президентом становился один из руководителей клубов премьер-лиги, и избирался на год. Первым возглавил РФПЛ нынешний министр спорта Виталий Мутко, являвшийся в то время президентом петербургского "Зенита".