Олег Шахов зарегистрировался кандидатом в мэры Химок

Фото: ИТАР-ТАСС

Исполняющий обязанности главы Химок Олег Шахов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах мэра этого подмосковного города, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Впервые в своей жизни стал официально зарегистрированным кандидатом. Всем спасибо за поддержку, вместе победим", - написал Шахов в своем микроблоге соцсети "Твиттер".

Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца, но при поддержке партии "Единая Россия".

На выборах мэра Химок выдвинуто более двадцати кандидатов. Голосование пройдет 14 октября.