Более 200 человек зарегистрировались на выборы в Мосгордуму

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Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 201 человека в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщается на сайте МГИК.

Отказано в регистрации 55 выдвиженцам, еще 60 сняли свою кандидатуру. Всего подали документы 467 человек. Добавим, что список кандидатов будет утвержден 21 июля.

Напомним, что выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".