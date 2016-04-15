Центризбирком открыл горячую линию для обращений россиян

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Телефон горячей линии для обращения граждан, связанных с выборами, заработает 16 апреля в Центризбиркоме России. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"График работы: понедельник-суббота с 9 до 18 часов, воскресенье - с 8 до 22 часов", - говорится в релизе. Все желающие могут обращаться с жалобами и вопросами по телефону 8 (495) 606-98-88.

Ранее на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова заявила, что работа с жалобами и обращениями в Центризбиркоме велась неудовлетворительно, ее необходимо "вывести на новый уровень".

"Проанализировав работу с жалобами, я пришла к выводу, что она неудовлетворительна, не отвечает всем задачам, которые стоят перед нами", – цитирует Памфилову ТАСС.

Памфилова сообщила, что в скором времени "будет предусмотрено создание специализированного подразделения по работе с гражданами", которое будет заниматься и работой с жалобами, и приемом граждан. Она особо выделила необходимость организации постоянно действующей горячей линии.

"Сейчас идет работа, думаю, в ближайшее время она будет действовать, и любой гражданин из любой точки будет звонить сюда и находить адекватную реакцию на свои жалобы", - подчеркнула Памфилова. Курировать работу горячей линии, согласно распределению обязанностей членов ЦИК, будут Памфилова и секретарь ЦИК Майя Гришина.