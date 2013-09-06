Заключительный раунд дебатов кандидатов в мэры Москвы (полная версия)

Фото: Михаил Сипко/M24.ru

На радиостанции "Говорит Москва" прошел последний раунд дебатов кандидатов на пост мэра Москвы. В нем приняли участие Сергей Митрохин, Николай Левичев и Михаил Дегтярев. Сетевое издание M24.ru приводит полную расшифровку финального раунда.

Ведущий: Итак, на радиостанции "Говорит Москва" сегодня финальная серия предвыборных дебатов. У нас в студии три кандидата на пост мэра Москвы, я представлю. Сергей Митрохин, кандидат от партии "Яблоко". Здравствуйте Сергей Сергеевич.

Сергей Митрохин: Добрый вечер.

Ведущий: Николай Левичев, кандидат от партии "Справедливая Россия". Добрый вечер, Николай Владимирович.

Николай Левичев: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.

Ведущий: И Михаил Дегтярев, кандидат от партии ЛДПР. Михаил Владимирович, здравствуйте.

Михаил Дегтярев: Добрый вечер, дорогие москвичи.

Кандидаты описали своего избирателя

Кандидаты в мэры Москвы описали своих избирателей в ходе дебатов

Ведущий: Механика наших дебатов будет примерно такой же. Вначале по минуте у каждого человека будет, у каждого кандидата, на представление. Ну чтобы не просто так представлялись, я всем задам одинаковый вопрос. Кто ваш избиратель? Ну давайте по порядку. С вас, Сергей Сергеевич, начнем. Кто ваш избиратель?

Сергей Митрохин: Знаете, у меня избиратель, он достаточно разнообразный, разноплановый. Ну традиционно для партии "Яблоко" избиратели – это образованные люди, это квалифицированные работники, специалисты, это конечно же учителя, врачи, это работники культуры либо библиотекари, люди искусства, творческая интеллигенция так называемая. Сейчас, за долгие годы работы в Москве, вот у меня неслучайно же отчет "10 лет на службе москвичам". Вот больше ни у одного кандидата такого отчета нет.

Я работал с активными гражданами. Это гражданское общество, а там самые разные люди, ну и них уже есть другой критерий, по которому они объединяются. Это уже не признак, там, образования или квалификации или каких-то интеллектуальных профессий, это признак гражданской активности. То есть за мной стоят активные московские дворы. Те дворы, которые я вместе с инициативными группами жителей защищал от точечных застроек, от вырубки деревьев там; люди, которым я, например, помогал вселяться в квартиры, в квартиры на улице Авиационной, когда у них хотели дом отнять; люди, которым я помогал решать жилищно-коммунальные проблемы. То есть это активное гражданское общество города Москвы. Не такое, знаете, утилитарное такое есть, гламурное вот такое вот оно какое-то, вот. А вот самое настоящее – стержень гражданского общества, активные люди, которые не согласились с тем, что чиновники начали их притеснять. Вот мои избиратели, я их очень люблю, уважаю. Призываю их 8 сентября проголосовать за кандидата в мэры – Сергея Митрохина.

Ведущий: Спасибо, Сергей Сергеевич. Сергей Митрохин, кандидат от партии "Яблоко". Теперь портрет избирателя от Николая Левичева. Прошу.

Николай Левичев: Пользуясь случаем, я хочу искренне поблагодарить всех тех москвичей, которые уже, за время избирательной кампании, оказали мне поддержку. Ко мне на сайт, по почте, в агитационные пункты приходили тысячи писем, с просьбами, предложениями, наказами, просто письмами с добрыми словами в мой адрес. Огромное вам всем за это спасибо. Нам внушают, что результаты выборов предопределены, что вся Москва в едином порыве "одобрям-с" политику нынешней власти, но это не так. Мой избиратель – это тот, кто против высоких цен, против завышенных тарифов ЖКХ, против уличной преступности и нелегальной миграции. Тот, чей гражданский долг – прийти и проголосовать за то, чтобы изменить политику в городе в пользу людей, в пользу всего общества. Те, кто знает, что тратить бюджетные деньги, наши с вами налоги, нужно не на праздничные фейерверки, а на дотации на лекарства.

Москва должна принадлежать людям труда, а не миллионерам и коррумпированным чиновникам. И если находятся люди, которые готовы вместе со мной бороться за справедливость и честность в политике, в жизни, они придут и отдадут свой голос за справедливого мэра – Николая Левичева. Мой избиратель – это тот москвич, который придерживается таких же убеждений, которых придерживаюсь я. Мои убеждения – это выполнение всех обязательств по социальным гарантиям, пенсиям, здравоохранению, образованию, материнским пособиям, расширению социальной поддержки. Вот куда прежде всего должны направляться бюджетные средства. И это не просто хозяйственное решение, которое, как нам пытаются внушить, это решение политически, они именно зависят от убеждений принципов. Мои прицепы – это открытость под отчетность власти, прозрачность принятия решений, учет мнений, пожеланий жителей, это согласование важнейших вопросов, путем общения согласования с ними. Вот мой избиратель.

Ведущий: Спасибо, Николай Левичев, кандидат от партии "Справедливая Россия". И теперь – каким видит своего избирателя Михаил Дегтярев, кандидат от ЛДПР. Прошу.

Михаил Дегтярев: Начнем с того, что я благодарю все те 17 тысяч человек, которые, по оценке ГУВД города Москвы, сегодня вышли на митинг ЛДПР на Болотной площади. Мне приятно, что эти люди в ненастье пришли поддержать и меня лично, и кандидатов от ЛДПР. Поэтому огромное вам спасибо. Также благодарю тех, кто уже определился со своим выбором, кто уже готов 8-го за Дегтярева отдать свой голос. И хочу сказать: я олицетворяю многие, целые слои москвичей.

Начнем с "новых" москвичей, тех, кто приехал из разных регионов нашей великой России в Москву, закрепился здесь, нашел работу. За тех, кто амбициозные, работоспособные, энергичные люди и которые связывают свое будущее с Москвой и будущее своих детей. Потому что Москва – это огромный мегаполис, в котором живут самые разные люди самых разных национальностей со всей страны. Вот я их олицетворяю. Также хочу сказать, что я единственный говорю: я русский, я горжусь этим. Я считаю, что Москве нужен русский мэр. Русский мэр – русской столице. И считаю, что русские в Москве находятся в зоне дискриминации.

Я инженер, поэтому призываю всех инженеров голосовать за Михаила Дегтярева. Я сын врачей: мой отец – заслуженный врач. Я призываю всех врачей голосовать за себя. Я в Государственной думе работаю в комитете по науке и наукоемким технологиям. Призываю всех ученых голосовать за себя. Я изобретатель, у меня три патента: мы изобрели новый аэрокосмический материал. Все изобретатели – за Дегтярева. Весь креативный класс, все пенсионеры, которым мы говорим, что мы повысим пенсии, все здравомыслящие москвичи, которые хотят, чтобы их голос был конвертирован в лучшее будущее сегодня – за Дегтярева.

Кандидаты ответили на вопросы ведущего

Ведущий: Спасибо. Михаил Дегтярев, кандидат от партии ЛДПР. Вот вы сейчас все услышали, каким каждый кандидат видит своего избирателя. Давайте теперь короткий раунд вопросов и ответов. Вопросы сейчас будут от меня, и первый вопрос к Сергею Митрохину: Сергей Сергеевич, в вашей программе написано, что вы собираетесь увольнять чиновников, которых уличили в нецелевом расходовании бюджетных средств. Только ли увольнение последует за этим? И кто за этим будет следить?

Кандидаты в мэры Москвы ответили на вопросы ведущего

Сергей Митрохин: Да, вы знаете, такие чиновники есть. Мы уже знаем сейчас, кто это такие. Например, антикоррупционный центр партии "Яблоко" занимается анализом так называемых госзакупок и тендеров на проведение всевозможных работ. В жилищно-коммунальном хозяйстве, например, в дорожном строительстве. Мы изучали проблему так называемых тендеров при благоустройстве и, в частности, обустройстве детских площадок. И только на этом направлении мы выявили разворовывание средств в размере 800 миллионов рублей. Об этом, кстати, говорил один из чиновников правительства Москвы, что "Яблоко" действительно реально эту работу ведет. Представьте себе, если у меня будет власть мэра, какие я могу выявлять хищения, если я уже этим занимаюсь и так, еще не находясь у власти.

Кадровая проблема – самая острая сегодня в правительстве Москвы, если говорить о его проблемах. Потому что, во-первых, кадры набираются случайно, иногда по клановому признаку, иногда по признаку какого-то кумовства. Нет системы аттестации профессиональной. Ну и самое опасное, что происходит сегодня, – приходит масса чиновников во власть, которые так или иначе связаны с бизнесом.

Ведущий: То есть ваша кадровая скамейка – длинная?

Сергей Митрохин: У меня длинная кадровая скамейка. Я, кстати, единственный, кто назвал достаточно большое количество имен, известных имен, людей, которые работают в моей команде, которые помогут мне определять городскую политику. Я вот говорил о Григории Явлинском, об Алексее Арбатове, о Евгении Бунимовиче, Андрее Бабушкине и так далее. Так что у меня скамейка длинная. На этой скамейке нет ни одного вора, ни одного проходимца, ни одного вруна и ни одного лицемера. Вот всех таких людей, которых, к сожалению, сегодня очень много в аппарате, я буду просто вычищать. Я буду их увольнять. Я буду требовать от правоохранительных органов проводить объективное расследование их прошлой деятельности. И если деятельность была связана с расхищением средств или разбазариванием материальных ресурсов, увольнениями дело не ограничится. Они пойдут под суд, но этим уже будут заниматься следственные органы.

Ведущий: Спасибо, понятно. Сергей Митрохин, кандидат от партии "Яблоко". Теперь вопрос для Николая Левичева, кандидата от "Справедливой России". Николай Владимирович, в одном из интервью, которое недавно вы дали одному изданию, вы сказали, что на посту мэра разрешили бы гей-парад провести в Москве. Где это место, где его можно было бы провести? И что еще вы бы разрешили на посту мэра?

Николай Левичев: Ну, значит, вы как-то выдернули и не точно меня цитируете…

Ведущий: Но очень близко к тексту.

Николай Левичев: Дело в том, что в Конституции Российской Федерации определено, что граждане могут без оружия собираться свободно очень. Но с учетом тех традиций, культурных традиций, я считаю, что нужно всегда выбирать условные место и время для разного рода мирных собраний. Поэтому, конечно, никаких центральных улиц города, а тихие удаленные места. В Москве много таких мест, где могут собраться любители пива, любители каких-то еще вещей, которых не разделяет большинство граждан, и там любоваться друг другом, не нарушая нормы нравственности большей части населения города. Вот так. Конституцию нарушать не будем, но будем беречь взгляды, традиции, устои большей части населения города Москвы.

Ведущий: Что-то еще есть у вас, что бы вы разрешили из такого, скажем, не слишком популярного?

Николай Левичев: Вот видите, у нас долгое время боролись за создание так называемых гайд-парков. Нашли несколько мест. Что-то я не вижу, чтобы там большая очередь была в этих местах, значит, демонстрировать гражданам общие теории всего, или какие-то там "мэсседжи" для инопланетян, или какие-то взгляды на нашу политическую систему нашего общества. Поэтому чем меньше запрещаешь, тем спокойней общественная жизнь.

Ведущий: Спасибо. Николай Левичев, кандидат от партии "Справедливая Россия". Теперь отвечает на вопрос Михаил Дегтярев, кандидат от партии ЛДПР. Михаил Владимирович, в вашей программе было написано – "всемерное содействие малому предпринимательству". Что это такое – "всемерное содействие"?

Михаил Дегтярев: Значит, начнем с того, что по гей-парадам я скажу. Содомитам не место в Москве с их мнением и с их плакатами. Есть закон, который мы приняли в Государственной думе, который запрещает пропаганду среди несовершеннолетних. Поэтому днем в Москве никаких таких мероприятий, если хоть один ребенок сможет это увидеть.

Ведущий: Почему именно днем?

Михаил Дегтярев: Потому, что днем дети не спят.

Ведущий: А ночью разрешите?

Михаил Дегтярев: А ночью где-нибудь подальше в Новой Москве, в лесу, пусть пройдут. (отвечает кому-то)… О тишине, конечно есть. Без звукоусиливающей аппаратуры. Это вы мою цитату взяли из "Известий". Очень хорошо, Сергей Сергеевич, внимательно изучаете мои интервью. Интервью Дегтярева. Учите наизусть. Это вам пригодится еще. Так вот, значит, о малом бизнесе. Начнем с того, что малому бизнесу в Москве очень часто приходится арендовать площади сегодня. Со следующего года правительство Собянина в десять раз задрало арендные ставки по площадям для предпринимателей. Я считаю, это неправильно. Это, наоборот, ударяет по малому предпринимательству.

Потом – магазины шаговой доступности. Правительство Собянина борется с этими магазинами. Это разве дело? Наоборот, нужно их открывать. Где будут покупать качественные продукты москвичи? Ярмарки – с ними борются, с рынками борются. Надо не с рынками бороться и с ярмарками, а, наоборот, как можно больше ярмарок делать, где бы подмосковные фермеры продавали по небольшим ценам для москвичей фрукты-овощи, мясо и так далее, и другие продукты питания. А рынки вычистить от этнической преступности. Мы с Жириновским заехали на Дорогомиловский рынок позавчера – ни одного русского не нашли. Вообще. Вызвали наряд полиции и устроили облаву. Всех забрали. Ни у кого нет ни регистрации, ничего. Где закон, который мы приняли? Он не действует. О квотах для местных жителей. Поэтому все наладим в Москве, почистим. И восьмого – за Дегтярева.

Ведущий: Спасибо. Михаил Дегтярев, кандидат от партии ЛДПР. Теперь перед раундом дебатов непосредственно между вами вопрос хочу задать такой. Временно исполняющий обязанности мэра Сергей Собянин пригласил всех вас на празднование Дня города. Поэтому коротко – пойдете или нет? Сергей Сергеевич.

Кандидаты в мэры Москвы приняли участие в 12-м раунде дебатов

Сергей Митрохин: Я действительно получил такое приглашение. Я сразу скажу, что я на него не откликнусь, я не пойду. Дело в том, что само приглашение было в таких цветах и в таких рисунках, которые присутствуют в агитации Сергея Семеновича - на плакатах, в виде рекламы, призывающей идти на выборы, – те же самые символы. Я в прошлые дебаты у вас смотрел, он был на экране, как раз эти символы были рядом с ним. То есть что он нам сегодня фактически предлагает? Участвовать в его избирательной кампании, да еще и в день тишины.

Михаил Дегтярев: Сергей Сергеевич не прав.

Сергей Митрохин: Подождите, я вам скажу, что я буду делать завтра. Ко мне поступила информация о том, что в Москве в официальных учреждениях государственных, я не буду их категорию называть, чтобы так сказать проверить эту информацию, выдаются продуктовые пайки.

Михаил Дегтярев: Сходите и получите, Сергей Сергеевич, себе.

Сергей Митрохин: У меня есть даже накладная. Я схожу, не буду получать. Я считаю, что это подкуп избирателей, которым собирается заниматься штаб скорее всего кандидата от партии власти.

Ведущий: Вы хотите это проверить завтра?

Сергей Митрохин: Смотрите, наименование: кукуруза сладкая, зерновая, ж/б, горошек зеленый.

Ведущий: Давайте не будем перечислять, понятно.

Сергей Митрохин: Вот я завтра пойду и буду проверять. У меня есть адреса, конечно, я вам сейчас их не скажу, а завтра сообщу. Вот этим я буду заниматься. Все-таки буду еще поздравлять москвичей с Днем города, отдельно от Сергея Семеновича.

Ведущий: Когда проверите, принято. Спасибо. Николай Левичев теперь отвечает. Пойдете ли?

Михаил Дегтярев: Паек отдайте Сергею Сергеевичу, пусть успокоится.

Николай Левичев: Дело в том, что не только я получил приглашение на праздник Сергея Семеновича Собянина. Я получил сегодня обращение, я его процитирую: "К нам на Мосводоканал опять пришла разнарядка на митинг в поддержку Собянина в пятницу, 6 сентября. Требуют по 5 человек от отдела. Возможно вы как кандидат в мэры сможете этому противостоять или повлиять. Очень жалко хороших людей, которым просто приходится как рабам идти на этот митинг. Ведь у каждого свои причины поступиться совестью и своими убеждениями – у кого контракт заканчивается, кто кредит взял. И вот держат этим на крючке. Естественно, кто пойдет, получит или отгул, или премию. Так уже было в Мосводоканале неоднократно. С уважением, Сергей". Я тоже получил приглашение от Сергея Семеновича Собянина, но поскольку это действительно праздник не Собянина, а праздник города, День города, я, конечно, пойду и буду со всеми москвичами. Хотя по-прежнему считаю, лучше бы не на фейерверк тратить эти деньги, а на дотации пенсионерам, на лекарства.

Ведущий: Принято, пойдете. И пойдет ли Михаил Дегтярев?..

Сергей Митрохин: Уточните, Николай Владимирович куда пойдет.

Михаил Дегтярев: Докладываю. Да прекратите вы, Сергей Сергеевич, вам паек выдадут, расслабьтесь. Так вот, я считаю, что нужно идти обязательно, и идти именно с той целью, чтоб высказать все Сергею Семеновичу, что я, например, о нем думаю. Понимаете, да? Я его не мог застать на дебатах, он сбежал, у меня была масса вопросов. Поэтому я с большим удовольствием пойду завтра на Красную площадь вместе, кстати, с Владимиром Вольфовичем Жириновским, задам все вопросы там Собянину, которые накипели. И мы никого не боимся – вот отличие нас, ЛДПР. Сергей Сергеевич все ищет пайки себе, Николай Владимирович хорошо читает, как мы видим, а мы пойдем, пойдем обязательно и поздравим москвичей с Днем города.

Сергей Митрохин: (неразборчиво) Вас не подпустят… хам пришел, не пускать его к Собянину.

Ведущий: Пойдете. Хорошо.

Михаил Дегтярев: А по поводу Дня города, я хочу обратить внимание всех москвичей. Выйдите на любую площадь – вы там не услышите русской речи вообще, одни тюбетейки вокруг. Я говорю: нулевая терпимость к мигрантам, всех отправим домой, никаких рабочих квот для мигрантов, ни легальных, ни нелегальных. Все преступные группы, которые сюда завозят мигрантов, все разгромим, всех посадим, 322-я статья Уголовного Кодекса, заведем уголовные дела.

Сергей Митрохин: Выучил наконец-то, после того как я 10 раз сказал.

Михаил Дегтярев: Дегтярев не стесняется. Митрохин, скажите, что вы русский. Вы русский? Москве нужен русский мэр?

Сергей Митрохин: Я русский коренной москвич. Москве нужен мэр-москвич, а не приехавший из другого региона только что. Сами против мигрантов выступаете.

Михаил Дегтярев: Хорошо, молодец. Москве нужен русский мэр, настоящий патриот, такой, как Дегтярев. Восьмого за Дегтярева.

Ведущий: Михаил Дегтярев пойдет отмечать День города. Понятно, спасибо, принято. Теперь начинаем раунд собственно предвыборных дебатов, когда оппоненты, кандидаты в мэры дебатируют, скажем так, друг с другом. Первый задает вопрос Сергей Митрохин. Пожалуйста, кому хотите.

Кандидаты в мэры Москвы ответили на вопросы друг друга

Кандидаты в мэры Москвы ответили на вопросы друг друга

Сергей Митрохин: Я по традиции, как-то по кругу идем, Николаю Владимировичу хочу задать вопрос. Вы знаете, вчера произошла такая вещь очень странная, у меня было заготовлено интервью в "Московском комсомольце", где я достаточно критично высказался о двух кандидатах. Один – это господин Собянин, достаточно жесткая критика, другой – Алексей Навальный. Я сказал, что мы с ним расходимся по некоторым принципиальным соображениям, и вдруг это интервью не пустили, то есть пришел отказ и сказали, что оно опубликовано не будет. Вот как вы думаете, критика какого из кандидатов привела к такому решению – Собянина или Навального? Из-за чего не пропустили?

Ведущий: Изначально они к вам с инициативой об интервью подходили?

Сергей Митрохин: Изначально говорили с ними об интервью. Да, это интервью, кстати, было официально проплачено из избирательного фонда, по-другому сейчас нельзя, то есть здесь все по закону было. Но была жесткая критика в адрес Собянина, может быть, не очень жесткая, но все же критика в адрес Навального. Из-за чего, вот из-за чего, значит, сняли интервью, какой кандидат послужил причиной?

Николай Левичев: Сергей Сергеевич, честно говоря, я не ожидал от вас такого легкого вопроса. Вы всегда задаете такие содержательные вопросы, а здесь вопрос просто бы детсадовский, я бы сказал. Я человек, который занимался наукой, значит, у меня такой аналитический склад ума, вот я скажу, как на этот вопрос можно получить стопроцентно верный ответ. Если вы возьмете подшивку газет “Московский комсомолец” за неделю, за месяц, за год, вы увидите, что никакой критики в отношении Сергея Семеновича Собянина в "Московском комсомольце" никогда не бывает. Если вы возьмете, допустим, позавчерашний номер, вы увидите, что они там, например, разместили интервью со Станиславом Белковским, который достаточно критически высказался по поводу Алексея Навального. Значит, по поводу Навального можно было бы, значит, а на ваш вопрос я могу ответить совершенно однозначно. Значит, вы видимо там наговорили каких-то нехороших слов про Сергея Семеновича и…

Сергей Митрохин: Ну, что вы, я человек очень культурный! Я же не Михаил Дегтярев, очень вежливый.

Николай Левичев: Я гипотезу высказываю. Из критических соображений.

Михаил Дегтярев: Прекратите (перебивают друг друга).

Сергей Митрохин: А вы прекратите хамить!

Ведущий: Николай Владимирович, прошу.

Николай Левичев: Ваше интервью.

Ведущий: Спасибо! …(неразборчиво) закончите.

Сергей Митрохин: ...тоже какой-то скрытый замысел…

Михаил Дегтярев: Свои пайки получил Митрохин.

Сергей Митрохин: Пайки будет получать фракция ЛДПР вместе с Ашотом Егиазаряном.

Николай Левичев: Я задам вопрос Сергею Сергеевичу. И попрошу, Михаил Владимирович, не мешать, потому что вопрос будет очень сложный и очень важный.

Михаил Дегтярев: Нет, ну раз вы уговорились друг другу вопросы задавать.

Николай Левичев: Вопрос такой, Сергей Сергеевич.

Кто-то: Следующий круг, или я задам вопрос.

Николай Левичев: Миллионы москвичей привыкли к тому, что если, не дай бог, что-то случится, они всегда смогут рассчитывать на скорую помощь. Как-то вот так было долгие годы. Однако в августе вступили в силу новые правила госпитализации. Значит, вот такой приказ вышел, вот он у меня здесь есть, вы с ним тоже знакомы. Теперь далеко не все пациенты, обратившиеся в скорую, могут быть помещены в стационар. Им может быть отказано в госпитализации из-за того, что их заболевание не попало вот в тот список, который есть в этом приказе. Конечно, это особенно ударит по пенсионерам, у которых болячек много. Зато появились десятки служб платной скорой помощи. Вот я первое что сделаю в случае избрания меня мэром – отменю эти людоедские распоряжения. А вот как вы поддержите работу специальных медицинских служб?

Сергей Митрохин: Вы знаете, Николай Владимирович, вот так же как и в случае с образованием, Москву надо защищать от целого ряда федеральных законов. Федеральные законы толкают медицину, толкают образование на коммерциализацию, это вещь абсолютно недопустимая. Поэтому региональная власть, тем более такая власть, как московская, у которой все-таки есть довольно большие бюджетные средства, должна защитить москвичей от этой самой коммерциализации. Это касается и школ, где недопустимо введение любых поборов за дополнительные предметы, за дополнительные кружки внешкольного образования и так далее. То же самое необходимо сделать и с медициной. Кстати, в прошлом году финансирование здравоохранения в Москве сократилось, ну не на очень большую сумму, но все равно – тревожный сигнал. Это недопустимо, этих денег должно выделяться больше. Вот у решения этой проблемы, о которой вы сказали, со скорой помощью, есть еще одна – она тоже касается списка. Правда, это списки не болезней, а лекарств. Вы знаете, что у нас есть по федеральному законодательству, по постановлениям правительства списки лекарств, которые, ну можно, могут получать бесплатно льготники-пенсионеры. Так вот, эти списки сегодня находятся в безобразном состоянии. Лекарства там устаревшие, они уже не соответствуют современным требованиям, давно уже новые поколения лекарств по этим болезням существуют, а наших граждан все пичкают старыми лекарствами, которые гораздо вреднее и просто многим уже не нужны, потому что люди предпочитают идти в аптеку покупать за свои деньги. Так вот, надо добиваться пересмотра этих списков.

Кроме того, Москва может ввести свои собственные списки лекарств, но для этого требуется средства из бюджета выделять, безусловно, чтобы люди могли их получать бесплатно. Вот я, когда стану мэром, обязательно этот вопрос буду ставить и списки будут качественные, адекватные современной ситуации, современному состоянию медицинской науки и фармакологии. И эта льгота станет реальной, по бесплатному приобретению лекарств, а не фиктивной, как она является сейчас.

Ведущий: Принято. Спасибо. Теперь вопрос для Михаила Дегтярева. Уже от меня, так как вам вопрос не задали. Михаил Владимирович, давайте зацепимся за тему, которую поднимал сейчас Сергей Сергеевич, вы как будете строить отношения с федеральным центром? Вот есть, как сказал Сергей Сергеевич, ряд законов, которые в некий явный диссонанс вступают федеральные законы с московскими. Вы хотите сделать по-другому. Но как вы будете это решать? Пойдете к Владимиру Вольфовичу, а потом он дальше или как?

Михаил Дегтярев: Сейчас все расскажу. Но сначала я разоблачу своих соперников, которые здесь собрались. Вы видите, дорогие радиослушатели? Одна рука другую руку моет: уже который раунд все из одной тусовки. По поводу Кремля: в моей программе есть четкая опора и на федеральные законы, и на указы президента. Кто бы им ни был – Путин, или другой будет президентом. Мне не принципиально. Я уверен, что мэр Москвы в интересах москвичей должен выполнять все руководящие документы. Если какие-то нормы законодательства не работают, я буду обращаться и напрямую в Государственную думу, кстати, у нас в Москве живет очень много депутатов Государственной думы. Вы все прекрасно об этом знаете. Мэр хоть раз собирал? Нет. Это неправильно. Нужно учитывать то, что мэр должен лоббировать интересы москвичей. И в Кремле, перед президентом, надо, даже в ноги если упасть ради рядовых москвичей.

Николай Левичев: Собянин встречался с депутатами Госдумы от Москвы, фракция ЛДПР.

Сергей Митрохин: Он не из Москвы, вот его и не позвали.

Николай Левичев: И он даже не знает об этом. Пошел в мэры. Надо идти в Государственную думу, лоббировать. И поэтому я готов в этом смысле самым тесным образом работать с федеральной властью.

Ведущий: С Жириновским советоваться будете?

Михаил Дегтярев: Жириновский, и как руководитель партии, и как человек, который безусловно для меня является авторитетом – конечно, я всем советую не забывать своих учителей. В этом проблема в России: только чуть человек продвинулся – плюнул назад в своего учителя, плюнул на свою партию и забыл. Вот это неправильно. Поэтому, будем советоваться. Восьмого – за Дегтярева.

Ведущий: Спасибо, принято. Михаил Дегтярев, кандидат от партии ЛДПР. Теперь вы задавайте ваш вопрос.

Михаил Дегтярев: О, у меня много вопросов к этим уважаемым господам.

Ведущий: Пока только один.

Михаил Дегтярев: Задам вопрос Николаю Владимировичу Левичеву. Хочу спросить вот о чем: мое доверенное лицо, доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский, которому, кстати, должен был достаться мандат Гудкова, но который ему не достался, у вашей фракции. Потом этого Гудкова выдвинул Митрохин, губернатор Подмосковья. А теперь семья Гудковых говорит, что будет голосовать за Навального. Видите, как у них все переплелось. Они друг друга кинули уже по много раз. Вот хочу задать вопрос: мы с ним вычислили, что прожиточный минимум для пенсионеров, который сегодня в Москве около 8 тысяч рублей, – это чудовищно. И прожиточный минимум должен быть в Москве минимум, минимум 18 тысяч рублей. И эти деньги мы готовы в ЛДПР, в случае моего избрания мэром, когда я буду мэром, платить нашим московским пенсионерам.

Сергей Митрохин принял участие в 12-м раунде дебатов

Ведущий: А сколько в Москве пенсионеров?

Михаил Дегтярев: И отменим ценз оседлости для пенсионеров, который ввел Собянин. Мы тоже к этому готовы. Мы считаем, что эта группа наших дорогих москвичей должна быть защищена мэром. Поэтому у меня вопрос, вместе с моим доверенным лицом Никитой Кричевским: вы согласны с такой нашей оценкой, что прожиточный минимум в Москве – это минимум 18 тысяч рублей? И согласны ли с тем, что пенсия должна быть минимальная 18 тысяч рублей? Конечно, больше, но мы говорим о минимуме?

Ведущий: Спасибо, отвечает Николай Левичев.

Николай Левичев: Я могу сказать, что очень хорошо, что Никита Александрович Кричевский перебежал к вам вместе со всеми расчетами, которые делали эксперты нашей фракции, и в общем, они примерно отвечают и моим планам, которые изложены в программе "Город справедливости".

Михаил Дегтярев: Кинули человека, вот он и перебежал.

Николай Левичев: Я тоже считаю, что уже в 2014 году бюджет Москвы вполне позволил бы увеличить в среднем пенсию каждого московского пенсионера на 5 тысяч рублей, и приблизиться к этой цифре – 17-18 тысяч рублей в месяц. На самом деле, конечно, вы правы, нужно идти дальше, нужно идти не от прожиточного минимума, нужно вводить понятия "стандарт потребления". Мы об этом не раз говорили уже на наших дебатах, и вот цифра, которая была бы вычислена исходя из социального стандарта потребления в Москве, она, конечно, выводит уже такую требуемую пенсию на уровень 20-23 тысячи рублей. Так что, в общем-то, тут все расчеты совпадают, делает ли это Никита Александрович Кричевский, или делают это эксперты Сергея Сергеевича Митрохина, или это делают наши экономисты, все равно это вот укладывается примерно в такие рамки.

Михаил Дегтярев: Осталось и вам, Николай Владимирович, вступить в ЛДПР.

Ведущий: Николай Левичев отвечал на вопрос, кандидат от партии "Справедливая Россия". Теперь по кругу вновь идем, и вопрос задает Сергей Сергеевич Митрохин. Прошу.

Сергей Митрохин: Николай Владимирович, я продолжу эту тему. Как вы думаете, действительно, Михаил Владимирович, он внимательно слушает то, что мы говорим на дебатах, я говорил о прожиточном минимуме для пенсионеров, и он запомнил это выражение. Прожиточный минимум пенсионера – это действительно очень важно, потому что это та планка…

Михаил Дегтярев что-то говорит на заднем плане (неразборчиво).

Сергей Митрохин: Можно меня не перебивать, я тем более не вам вопрос задаю?! Вот. Я о прожиточном минимуме, здесь понятие пенсионера. Так вот, я об этом постоянно говорю, о том, что недопустимо держать его на уровне 7200 рублей, как сейчас. Это значит, что город Москва исходит из того, что пенсионер может жить в нищете. Вот. И потом милостиво говорят, а мы полтора им заплатим. Так на самом деле прожиточный минимум, он должен соответствовать жизни, достойной, современного человека. Без роскошеств, без излишеств, но все-таки достойный уровень жизни, и вот он вот это выражение запомнил. Но почему он вдруг занижал вон ту планку, которую называл я? Потому что я проводил, когда занимался агитацией в том числе, везде ездил на улицах и в метро и так далее, так вот, я говорил о сумме в 20 000 рублей. Николай Владимирович, как вы считаете, почему все-таки Михаил Владимирович нас слушает, но не до конца запоминает то, что мы с вами говорим? Вроде молодой человек, а память вот такая. Или он считает, что ниже все-таки должен быть 20 тысяч прожиточный минимум? Как вы считаете, Николай Владимирович?

Михаил Дегтярев: Почувствовали силу богатырскую Дегтярева. Накинулись два подбитых летчика.

Ведущий: Прошу, Николай Владимирович.

Николай Левичев: Начинаю чувствовать себя лишним в этом споре гигантов с титанами, но, действительно, мы наверное тут за эти там минуту-две, которые нам отводятся, мы не сможем разделить теоретические понятия прожиточного минимума пенсионера, городского социального стандарта, да, но в этом смысле Сергей Сергеевич идет, что называется, от самоощущения пенсионеров, которые просто на практике понимают, на какие средства они способны более-менее выживать. Это, так сказать, протянуть в Москве при сегодняшней дороговизне цен, при сегодняшнем повышении тарифов ЖКХ и так далее, и значит, Никита Александрович Кричевский, который взял в ученики Михаила Владимировича Дегтярева в области экономики, значит, он ему читает теорию вопроса. Ну может когда-нибудь мы доживем, когда вот теория на практике совпадет с ожиданиями людей, вот тогда, я думаю, наступит благодать и для пенсионеров, и для Михаила Владимировича и Сергея Сергеевича.

Ведущий: Кому будете задавать вопрос?

Михаил Дегтярев: Конечно, Дегтяреву.

Николай Левичев: Конечно, Дегтяреву. Он истосковался по вопросу, который бы позволил продемонстрировать его интеллектуальный уровень.

Михаил Дегтярев: Молодцы, молодцы, давайте.

Николай Левичев: Вот, Михаил Владимирович, всем известно о вреде слабоалкогольных энергетических напитков. Повсеместно теперь можно встретить молодых людей и девушек с этой гадостью. От пивных банок вроде теперь отучили мы федеральными законами, но вот баночки теперь поменяли на энергетики. Наши дети просто себя травят. Мы вскоре столкнемся с целым поколением молодых людей с подорванным здоровьем. Вот я лично внес в Государственной думе, вместе с коллегами по фракции, законопроект, запрещающий продажу этих напитков. Как ни странно, его поддержала довольно большая группа депутатов, даже фракция "Единая Россия". Этот законопроект имеет шансы на принятие. Вот я считаю, что Москва должна первая отказаться от этих бомб замедленного действия, стать примером для всей страны. Вы со мной согласны?

Ведущий: Сейчас можно секундочку, уточнить, пожалуйста, что – все слабоалкогольные напитки запретить?

Николай Левичев: Слабоалкогольные энергетические напитки.

Ведущий: Спасибо.

Михаил Дегтярев: О "ягуарах", всей этой гадости. С удовольствием отвечу. Вот, Николай Владимирович говорит, наши дети травятся. Наши дети, во-первых, эту гадость не пьют. Пьет молодежь. Хочу сказать, что фракция ЛДПР задолго до того момента, как вы очнулись и увидели эту проблему, внесла подобный законопроект еще в 2008 году. Его благополучно провалили все фракции Государственной думы. В том числе "Единая Россия". По "Справедливой" не помню, может быть, поддержали.

Хочу сказать, конечно, мы поддерживаем, это наша идея. Мы считаем, что эта гадость, все эти напитки, должны быть искоренены просто на самом низовом уровне: начиная от ларька, заканчивая завозом оптовиками в Россию. Производства все должны быть разгромлены. И вообще, производство всей этой гадости в России не должно быть, как и продажи, в том числе и по пиву. Жуткое лобби сегодня мы наблюдаем, которое пытается пролоббировать возможность рекламы всех этих слабоалкогольных напитков, в первую очередь, пиво.

Приводят "липовые" социологические исследования, приводят "липовые" исследования собственно влияния пива на организм человека. Мы считаем, что это никуда не годится. Мы спорт будем развивать. В каждом дворе будет спортивная площадка. Все секции в Москве должны быть бесплатными. Я мастер спорта по фехтованию. Я благодарен и родителям, и еще, в том числе, – в конце 80-х я начинал заниматься – и где-то и советской власти, будем откровенны. Они дали мне возможность заниматься спортом и стать мастером спорта.

Николай Левичев: Вы просто д’Артаньян вы наш.

Михаил Дегтярев: Поэтому, Николай Владимирович, я д’Артаньян, а вы уже подбитые летчики все. И хочу обратиться к москвичам: когда будете свои голоса распределять среди кандидатов, вы подумайте, каждый голос не должен быть потерян. Ведь, голосуя за коммунистов – это возврат назад, голосуя за действующую власть – это продолжение распила московского бюджета и насилие над нашей Москвой, которое сегодня чинится. Голосование за того же Сергея Сергеевича Митрохина или проамериканского парня, который окончил американский вуз, – Навального – это путь к "оранжевой революции". Поэтому четвертый вариант – Дегтярев.

Ведущий: Вы про Николая Владимировича не сказали.

Николай Левичев принял участие в 12-м раунде дебатов

Михаил Дегтярев: А он тоже коммунист, они все коммунисты.

Николай Левичев: Он почему не говорит, потому что я как зампред Госдумы курирую комитет по науке, где он числится.

Михаил Дегтярев: Я вас там один раз только видел на нашем комитете, когда запахло жареным за полтора года. Один раз вы пришли, когда началась реформа Российской академии наук.

Николай Левичев: Да, конечно, это говорит о том, что мне сверху видно все, так и знайте, Михаил Владимирович. Я все документы согласовываю комитета.

Сергей Митрохин: Так вы за нее голосовали, ЛДПР голосовала за реформу РАН.

Михаил Дегтярев: Николай Владимирович, не обманывайте, вы один раз за полтора года пришли на комитет по науке.

Николай Левичев: Я не член комитета, я куратор.

Михаил Дегтярев: И по поводу реформы РАН…

Ведущий: Спасибо. Михаил Дегтярев ответил сейчас на вопрос, и вы же задаете вопрос и в вопросе можете пару комментариев своих оставить. Прошу, кому вопрос?

Михаил Дегтярев: Вот у меня теперь дилемма: я хотел сказать о своей позиции по Академии наук, а кому задать – даже не знаю. Левичев уже признался, что он один раз был за полтора года всего на нашем комитете. Митрохин не депутат Госдумы, он ничего в этом не понимает.

Ведущий: Можете вопрос риторический. Или мне задайте, или риторическим останется.

Сергей Митрохин: А кто не депутат, тот ни в чем не понимает? А сами академики тоже ничего не понимают? Они ж не депутаты Госдумы.

Николай Левичев: Михаил Владимирович, по вашей логике задать вопрос самому себе.

Ведущий: Давайте другой тогда вопрос.

Михаил Дегтярев: Я задам вопрос сам себе.

Николай Левичев: А потом мы побеседуем с Сергеем Сергеевичем вдвоем.

Михаил Дегтярев: Да нет, я задам вопрос об экологии.

Сергей Митрохин: Нет, ну мне это заявление понравилось: это у них значит, что тот, кто не депутат Госдумы, тот ниже интеллектом? А еще ничего не понимают, если не депутаты, в ЛДПР считают. Это интересно.

Михаил Дегтярев: Я хочу задать вопрос Сергею Сергеевичу. Сергей Сергеевич, это вам вопрос.

Ведущий: Вот сейчас и ответите.

Михаил Дегтярев: Вот вам вопрос.

Сергей Митрохин: А я не понял, какой вопрос?

Ведущий: А его еще и не было пока.

Михаил Дегтярев: А сейчас вам его задам. Мы знаем вашу позицию, вы ее постоянно озвучиваете, что мигранты не виноваты, все виноваты эти негодяи мафиози, которые их завозят сюда. Я с вами отчасти согласен. Но мы в ЛДПР считаем более широко, что виноваты и коррумпированные полицейские, и коррумпированные сотрудники ФМС, и сами мигранты. Особенно из Средней Азии, где насиловали наших девушек в начале 90-х, сжигали автомобили, выселяли русский народ оттуда, из Средней Азии, из грязи в князи. И сегодня нас просят быть к ним терпимыми. Они тоже виноваты. Что они сюда приехали?

Виноваты и бандиты, которые их эксплуатируют и, фактически, процветает рабский труд в Москве сегодня в XXI веке. Вот я хочу задать вам вопрос. Вы как-то все налегаете в основном на работорговцев, на мафию. Вы согласны с нашей позицией, что виноваты и мигранты, и полицейские, и сотрудники ФМС, и бандиты, я здесь с вами согласен, – что вы будете делать? Мы говорим – выгоним всех из Москвы. Ноль мигрантов. Ни одного здесь не будет. Ни легального, ни нелегального. Это позиция моя, Дегтярева, и ЛДПР.

Сергей Митрохин: Я понял. Отвечу. Спасибо, Михаил Владимирович. Вопрос серьезный, я отвечу серьезно на него. Да, я считаю, что корень этого зла, в первую очередь, – это две категории людей. Вы их, собственно говоря, назвали. Первая – это работодатели, которые используют дешевый рабский труд. Эти люди занимаются таким же позорным бизнесом, как, например, сутенеры или наркодельцы. Законодательство наше к ним достаточно жесткое, а вот исполнение нулевое. Мы практические не знаем, чтобы эта самая статья 322.1, про которую я говорю на каждых дебатах, реально работала. Да, есть статистика, что где-то там, кого-то, якобы 50 человек наказали. Но знаете, это в основном предприятия малого бизнеса, которые большой роли не играют. А вот, например, хозяин того производства, где 1200 вьетнамцев, из которых потом устроили пиар по этому лагерю, хозяин до сих пор не назван. И нам никто не сказал, что он будет наказан. Значит, дальше. Вторая категория людей, которые являются корнем этого зла, – это, конечно, полиция, это ФМС, это следственные органы и ФСБ, кстати. Потому что это статьи, подведомственные им, вот этим органам, о которых я сказал. Они от этих самых работодателей получают взятки и смотрят на их деятельность сквозь пальцы. Этот механизм понятен. Сами мигранты, лично каждый из них ни в чем не виноваты, если он не совершает преступления. Но нельзя обвинять целые народы.

Михаил Дегтярев: Вот здесь мы расходимся. Виноват. Куда они едут? Их сюда никто не звал.

Сергей Митрохин: Моя политика здесь такова. Их сюда никто не звал, но им здесь предлагают работу. Я предлагаю очень жестко наказывать этих самых работодателей, статья должна работать. Есть еще статья об использовании рабского труда 127 Уголовного Кодекса. Я, если стану мэром, создам массовый прецедент наказуемости по этим статьям.

Михаил Дегтярев: Вот мы расходимся.

Сергей Митрохин: Причем я буду наказывать самых крупных работодателей в первую очередь. Строительные компании-монополии, которые их привлекают, дорожно-строительные. Я буду добиваться их посадок. У мэра Москвы достаточно авторитета, чтобы от правоохранительных органов требовать исполнения их прямых обязанностей и привлекать к уголовной ответственности. А чтобы они не брали взяток, я буду приставлять к ним своих сотрудников, чтобы они с ними ездили. Они поедут на нелегальные рынки, на метро "Комсомольская" они поедут, на Ярославку на выезде со МКАД.

Михаил Дегтярев: Все понятно. Расходимся мы. Он опять хочет (неразборчиво) только с бандитами.

Сергей Митрохин: Кроме того, я…

Михаил Дегтярев: А я вам говорю, надо…

Сергей Митрохин: Ну подождите, я же вам отвечаю. Не перебивайте!

Михаил Дегтярев: А я вам говорю, вы перебираете.

Сергей Митрохин: Ну не перебивайте. Вы серьезный вопрос задали, поэтому я отвечаю не так коротко. Это серьезнейшая проблема. Давайте не будем здесь уже шутками заниматься. Второе…

Михаил Дегтярев: Отмените поезд "Москва – Бишкек"? "Москва – Душанбе"?

Сергей Митрохин: Я вот что отменю…

Михаил Дегтярев: Я отменю.

Сергей Митрохин: Ну подождите, что ж вы меня перебиваете, вы же сами меня заставляете больше говорить. Так вот, я отменю право участвовать в городском заказе у тех компаний, которые нанимают мигрантов. Я их заставлю отчитываться в интернете о штатных расписаниях и зарплатах. Любой житель, нажав кнопку в компьютере, сможет узнать, кто у него работает во дворе и кто оформлен по ведомости.

Михаил Дегтярев: Ну увидит он и что толку-то? Ну увидит он, что там два Джамшута.

Сергей Митрохин: Как Джамшута-то? А по ведомостям Иван Петрович проходит.

Михаил Дегтярев: Ну что дальше-то? Ну увидят жители.

Сергей Митрохин: Извините, горячая линия…

Михаил Дегтярев: Это все равно, что Левичев экологическую карту хочет сделать.

Сергей Митрохин: Но не перебивайте, я вам отвечаю.

Ведущий: Давайте уже заканчивать, Сергей Сергеевич.

Сергей Митрохин: Сотрудники мэрии выезжают, наводят порядок. Если этот Джамшут нелегальный работник, он работать не будет. Так вот, все эти меры к чем приведут? Эти мигранты, не надо их специально ловить, на них деньги тратить на депортацию. Они просто уедут из Москвы. Будут искать другие места. Надеюсь, они будут искать другие страны. К сожалению, если я буду мэром, по всей стране решить проблему я не смогу, только когда стану президентом.

Ведущий: Мы сейчас говорим о Москве.

Сергей Митрохин: Но в Москве их не будет.

Ведущий: Спасибо. Теперь вы задавайте ваш вопрос.

Сергей Митрохин: Так, ну я… раз уж Михаил Владимирович мне вопрос задал, тогда я алаверды. Вот вы говорите про криминал…

Михаил Дегтярев: Наконец-то.

Сергей Митрохин: … и осуждаете криминал. Я в этом обсуждении, в этой связи я хочу задать вопрос. Вот сегодня прошла информация о том, что Соединенные Штаты отказали России в выдаче бывшего члена фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна. Вот который обвиняется в махинациях при строительстве гостиницы "Москва", других комплексов в Москве. Недвижимость обнаружилась в тех же самых Соединенных Штатах. Вот у меня вопрос из двух частей состоит. С этим решением – вот как вы отнеслись к этому решению, не вышло вашего официального заявления. Правильно ли Соединенные Штаты уберегли Ашота Егиазаряна от российского правосудия или же наоборот, вы считаете это неправильным и его надо судить по всей строгости российских законов?

И с этим еще вопрос: раз в вашу фракцию проникает криминал, ну это практически всем известно, да на примере того же Егиазаряна, какие вы дадите гарантии, если не дай бог станете мэром Москвы, вы не наберете в правительство Москвы каких-нибудь таких же? Вот пожалуйста.

Михаил Дегтярев: Вот, Митрохин. У нас есть, например, Навальный, который с приговором суда, который пока еще не вступил в законную силу, по которому известно, что он обанкротил фактически "Кировлес". А вот по Егиазаряну нет ни решения суда, ничего, кроме заявлений наших, в том числе, может быть, где-то и ангажированных правоохранительных органов. И если я не собираюсь его оправдывать, есть там состав или нет, – это решать суду.

Михаил Дегтярев принял участие в 12-м раунде дебатов

А вот так вот человека в СМИ очернили, извините меня, пытаются сейчас отнять бизнес – это неправильно. Поэтому я не собираюсь делать никаких заявлений, я лишь даю свою оценку. И считаю, что до решения суда, если его нет, человека нельзя называть преступником, а вы только что это сделали. Понимаете? Поэтому как вы можете быть мэром, если вы людей фактически называете преступниками без решения судов.

А по поводу США у меня другие есть претензии к этому государству. Когда выманивают наших предпринимателей – того же Бута Виктора – и осуждают. Когда выманивают наших ребят и без всяких международных норм просто задерживают и вывозят в США. У меня к США есть претензии, которые заключаются в том, что без санкции ООН они собираются бомбить турецкую армию, законную власть.

Сергей Митрохин: Сирийскую армию.

Михаил Дегтярев: Сирийскую, извините, оговорился. (перебивают друг друга) Вместо того, чтобы бомбить базы международных террористов в Сирии. Вот двойные стандарты в США.

Голос в студии: Это вы уже очень далеко от Москвы ушли.

Михаил Дегтярев: Значит, по ним в 2001 году ударили международные террористы из "Аль-Каиды", и сегодня они хотят на стороне "Аль-Каиды" бомбить сирийскую армию. Ну куда это годится? Поэтому не трогайте людей. Если вы не разбираетесь, услышали звон где-то в СМИ – не надо на людей вешать ярлыки. В ЛДПР самые честные, чистые, профессиональные люди. И в моем правительстве будут работать такие профессионалы, как бывший министр труда, нынешний председатель комитета по здоровью Госдумы Сергей Калашников. Елена Афанасьева будет отвечать за образование. Аппаратом будет ведать нынешний председатель комитета по общественно-религиозным организациям Ярослав Нилов. У нас…

Сергей Митрохин: А Егиазарян – специалист по недвижимости? Может, его куда-то по этому вопросу?

Михаил Дегтярев: Андрей Свинцов мог бы ведать вопросами развития малого бизнеса. И так далее. У нас масса профессионалов. Мы кстати, можем и вам что-то предложить.

Сергей Митрохин: Успокойтесь, не будем Егиазаряна вызывать в правительство Москвы, вызывать из Соединенных Штатов.

Михаил Дегтярев: А вам, Сергей Сергеевич, мы поручим пост ответственного за экологическую безопасность.

Сергей Митрохин: Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо.

Михаил Дегтярев: Восьмого – за Дегтярева!

Ведущий: Десять секунд буквально.

Сергей Митрохин: Я отвечу, меня вот позвал Собянин, например, вчера.

Ведущий: Вы говорили, что не пойдете, да?

Сергей Митрохин: По какой причине, знаете? Причина всех проблем в Москве – коррупция, ни в одной сфере невозможно ничего сделать, если не победить коррупцию. Почему не может руководитель департамента, вице-мэр, справиться с этой проблемой?

Ведущий: Нет, это понятно.

Сергей Митрохин: Я понимаю, что я начну бороться с коррупцией даже на посту вице-мэра, а все коррупционеры побегут жаловаться к Собянину.

Ведущий: Спасибо. Давайте, теперь слово Николаю Владимировичу.

Николай Левичев: Такой формат использую, вот я задам вопрос, а пусть оба кандидата на него ответят.

Ведущий: Сейчас ваше время, сейчас ваша очередь, давайте, пожалуйста.

Николай Левичев: Вот я просто хочу отметить сегодня, что среди всех обращений, которые приходят ко мне во время избирательной кампании, лично мне и в партию, выделяется такой, знаете, эмоциональностью, так называемых "детей войны", как правило это пенсионеры, которые получают весьма скромные пенсии, которые по 122-му закону лишились целого ряда льгот.

Им заменили натуральные льготы денежной компенсацией, но на самом деле это привело к снижению уровня жизни особенно в Москве, где цены высокие и каждый год все растут. Я считаю, что бюджет Москвы вполне способен поддержать людей, которые были лишены детства в годы лихолетья. В 11 субъектах РФ такие законы уже приняты, но там пособия разнятся в соответствии со способностями бюджетов этих субъектов РФ. Я в своей программе декларирую, что тем, за кем следует закрепить статус "дети войны" – то есть это люди, которым не исполнилось 18 лет до 1 сентября 1945 года, вполне можно ввести ежемесячную денежную выплату в размере 2 тысяч рублей, ввести 25%-ную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг и при введении этого статуса единовременное пособие – 10 тысяч рублей. Я хочу понять, мои оппоненты или соратники по дебатам как к этой проблеме относятся.

Ведущий: Давайте начнем с Сергея Сергеевича, прошу.

Сергей Митрохин: Моя позиция известна. Это и в моей программе есть. Год рождения с 1926 по 1945 – эти люди имеют право на получение этих льгот. Многие из них жили в очень тяжелых условиях. И, конечно, должна быть восстановлена справедливость и по отношению к ним тоже. Все страдали в эти трагические годы. Особенно страдали дети. Дети, на самом деле, оказывали и моральную помощь своим родителям. Кто-то письма писал, и встречи происходили в самых невероятных условиях. Получали известия о гибели родителей. Конечно, наше общество перед ними в долгу и этот долг необходимо отдать.

Ведущий: Спасибо, Сергей Митрохин, партия "Яблоко". А теперь отвечает Михаил Дегтярев на этот же вопрос.

Михаил Дегтярев: Мы в партии ЛДПР шире смотрим. Мы считаем, что "детей войны" необходимо приравнять к ветеранам ВОВ со всеми вытекающими. И по жилью – есть предложение 36 метров, то есть давать субсидию на покупку 36 метров. И по повышенным пенсиям, и по всем льготам. Мы эту позицию в Госдуме уже отстаиваем. Сейчас я хочу не об этом сказать. Выборы мэра Москвы – это вопрос доверия. Кому доверить нашу красавицу Москву. Вот мы считаем, в ЛДПР, и все наши сторонники…

Николай Левичев: Может, перейдем к заключительному слову, раз уже…

Михаил Дегтярев: 17 тысяч!

Ведущий: Сейчас…

Михаил Дегтярев: Считаем, что ее нужно доверить четвертому варианту – не коммунистам, не либералам, не нынешней власти, а ЛДПР, мне – Михаилу Дегтяреву. Я готов приступить к заключительному слову.

Сергей Митрохин: Либерально-демократическая партия – это и есть либералы…

Кандидаты выступили с заключительным словом

Ведущий: Мы будем заключительное слово каждому кандидату давать. Давайте, у нас получается 2 минуты. Так и есть…

Заключительный раунд дебатов прошел на радиостанции "Говорит Москва"

[BМихаил ]Дегтярев: 8-го – за Дегтярева!

Ведущий: Первое заключительное слово… Отключайте микрофон у господина Дегтярева. Первое заключительное слово у Сергея Митрохина. Прошу. Две минуты, Сергей Сергеевич.

Сергей Митрохин: Дорогие москвичи, я обращаюсь к вам с призывом обязательно прийти на выборы 8 сентября. И поддержать меня, Сергея Митрохина. Почему? Есть много причин. Я являюсь из всех кандидатов единственным москвичом, который с самого рождения жил в Москве. Больше никто из них не родился в Москве. Я также активно занимался работой по защите прав москвичей. У меня есть отчет, который так и называется – "10 лет на службе москвичам".

10 лет назад я остановил свою первую точечную застройку в Москве. С тех пор я регулярно работал, откликался на любые призывы от жителей нашего города. Боролся с точечными застройками, вырубками парков. В ходе этой деятельности я детально изучил проблемы Москвы. Именно поэтому у меня и есть отчет. Другие кандидаты мэра занялись проблемами Москвы только тогда, когда решили стать мэрами, а я решил стать мэром, потому что все последние 10 лет занимался проблемами москвичей и знаю эти проблемы изнутри. Моя программа представляет собой полностью альтернативу тому, что делает сегодня Собянин на посту мэра.

Я считаю, что он у нас отбирает Москву, примеров предостаточно, и на этих дебатах приводилось. У нас отнимают рынки, у нас отнимают магазины шаговой доступности, бесплатное образование, парки у нас уродуют, у нас деньги из бюджета отнимают воры, которые их распиливают, у нас на плитку денег хватает, а на выселение людей из ветхих домов, которые вот-вот рухнут, у нас не хватает. То есть эта команда иногородняя, она выполняет заказ Путина, хочет подчинить Москву политической воле Путина и экономическим интересам его олигархов. Поэтому я вас призываю прийти на выборы 8 сентября, поддержать коренного москвича. У нас есть с вами шанс сегодня вернуть себе Москву. Для этого надо 8 сентября проголосовать за Сергея Митрохина. Я гарантирую вам, если я стану мэром, я обязательно верну Москву москвичам.

Ведущий: Спасибо, спасибо, Сергей Митрохин, кандидат от партии "Яблоко". Теперь заключительное слово у Николая Левичева, кандидата от "Справедливой России", прошу.

Николай Левичев: Уважаемые москвичи, я хочу обратиться ко всем, кто, как и я, любит Москву, людям, не равнодушным к судьбе своего города, к тем, благодаря кому росла и развивалась наша любимая столица. Сегодня, к сожалению, мы видим, что честный труд на благо своего города по достоинству не ценят, в богатом городе слишком много бедных, а мерилом успеха человека должно стать служение обществу, а не мешки украденных у государства денег.

Недопустимо, чтобы выгоду от экономического развития столицы получали коррумпированные чиновники и алчный бизнес. От ежедневной нелегкой работы врачей, преподавателей, ученых, служащих зависит наша с вами жизнь, и мы обязаны обеспечить им высокий уровень оплаты труда, почет и уважение. В современном мире, между прочим, активная жизнь не заканчивается и в пенсионном возрасте. Мы просто обязаны поддержать московских пенсионеров, дать им возможность не просто выживать, а радоваться жизни, они это заслужили своим трудом.

Позавчера вместе с лидером партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым я внес законопроект в Государственную думу, где предлагается выплачивать так называемую тринадцатую пенсию лицам, достигшим семидесяти лет. Предполагается, что она будет выплачиваться раз в год – в декабре, в размере трудовой пенсии по старости. Уважаемые москвичи, 8 сентября у вас будет возможность оказать давление на власть. И если вы готовы вместе со мной бороться за справедливость, за честность в политике и жизни, отдайте свой голос за Николая Левичева, и у вас будет справедливый мэр.

Ведущий: Спасибо, Николай Левичев, кандидат от партии "Справедливая Россия". И теперь заключительное слово у Михаила Дегтярева, кандидата от ЛДПР, прошу.

Михаил Дегтярев: Дорогие москвичи, мне очень приятно, что эту избирательную кампанию мы прошли с вами вместе. И 8 сентября у вас есть шанс распорядиться своим голосом так, что его заметят. Заметят вместе с Михаилом Дегтяревым, который выйдет во второй тур. Мы уже подали заявки на 100 пикетов с понедельника на каждой станции метро. Во втором туре мы будем агитировать за Дегтярева. Я хочу поблагодарить всех, кто в эту избирательную кампанию поддерживал мою кандидатуру, следил за дебатами, за всеми моими выступлениями.

Хочу сказать, что вопрос выборов мэра – это даже не вопрос программ. Вы услышали, дорогие радиослушатели, что по многим позициям кандидатов мнения совпадают. Самое главное – это вопрос, кому доверить нашу красавицу Москву. Доверить нужно энергичному человеку, независимому от власти, который не в сговоре ни с Кремлем, ни с Госдепом, не замешан ни в каких коррупционных скандалах, не скрывает от вас фирмы в Черногории, не получает гранты из зарубежных фондов. Это единственный кандидат в бюллетене – номер 1. Первый номер, обращаю ваше внимание, Дегтярев Михаил.

Мне 32, я инженер, я менеджер, я юрист, я профессиональный политик, я спортсмен, муж, сын, отец, я русский парень и я хочу сделать в Москве порядок, комфорт и достаток для каждого москвича. Эти три слова – это название моей предвыборной программы. Поэтому восьмого я призываю вас прийти и отдать свой голос за меня – за Дегтярева. Восьмого за Дегтярева. Русской столице – русский мэр.

Ведущий: Спасибо, спасибо, это финальный раунд дебатов на радиостанции "Говорит Москва". Приходите на выборы 8 сентября, в воскресенье.

Все материалы о дебатах кандидатов в мэры можно посмотреть здесь. Полную расшифровку предыдущего раунда можно посмотреть здесь. Напомним, что прямые выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября.