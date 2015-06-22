В российских вузах началась вступительная кампания

Вузы начали принимать первые заявления от абитуриентов в этом году

В вузах России началась вступительная кампания. Зачисление в этом году пройдет не в три волны, как обычно, а в две.

В первую волну приемной кампании, то есть до 3 августа, оригиналы документов вузы должны принять у 80 процентов абитуриентов. На второй этап, который закончится 6 августа, останется 20 процентов бюджетных мест. Во вторую волну аттестаты будут принимать до 6 августа.

Кроме того, в этом году абитуриент может получить дополнительные баллы за различные достижения. Например, за успехи в спорте (победы в различных олимпиадах, золотой и серебряный значки ГТО) - добавляются 4 балла. За аттестата с отличием – 6 баллов. За зачтенное итоговое сочинение выпускных классов (если на сайте Минобрнауки это сочинение числится в списке) - 10 баллов.

Всего вузам в этом году выделено 576 тысяч бюджетных мест. При этом значительно выросло число мест в магистратуре, так как в этом году впервые пройдет массовый выпуск бакалавров и для них предусмотрены дополнительные возможности учиться дальше.



Как рассказал журналистам глава минобрнауки Дмитрий Ливанов, в этом году на 20 процентов увеличено количество бюджетных мест на техническо-инженерное направление. Слова министра передает "Российская газета".

В десятку вузов с самым высоким проходным баллом вошли:

Вузы с самым высоким проходным баллом ЕГЭ вошли:

МГИМО - 92,6

МФТИ - 92,2

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет - 86,7

СПбГУ - 86,3

ВШЭ - 86

МГУ - 84,8

МИФИ - 83,7

РНИМУ им. Пирогова - 82,5

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова - 82,4

РАНХиГС - 82,4.

Кроме того, в понедельник ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что в России могут создать Международную систему рейтингования университетов. По его словам, ведущую роль в составлении рейтинга должны играть информационные агентства.

Ранее M24.ru сообщало, что в России появится первый рэнкинг вузов, который будет составлен на основе отзывов студентов. Это будет база данных, которые можно будет отсортировать по разным критериям, например, в зависимости от города, стоимости обучения и прочего.