Бутырская тюрьма останется в центре Москвы

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Бутырская тюрьма не переедет из центра Москвы в Подмосковье. У Федеральной службы исполнения наказания отсутствуют средства для перевода старейшей московской тюрьмы, сообщает "Интерфакс".

"Учитывая дефицит мест и отсутствия финансирования на строительство новой тюрьмы, ликвидация Бутырки не представляется возможной", - заявил первый замруководителя ФСИН Анатолий Рудый.

ФСИН вернется к вопросу о переносе Бутырки за пределы МКАД после получения необходимых средств.

Напомним, в июне прошлого года появилась информация о том, что СИЗО могут перенести с Новослободской улицы на участок земли возле населенного пункта Ватутинки.

Во ФСИН отметили, что в Бутырке круглогодично проводится косметический ремонт, так как более серьезную реконструкцию делать запрещено - здание является памятником архитектуры.

По состоянию на июнь прошлого года в постройке, которой 22 февраля исполнится 244 года, содержалось около 2 тысяч человек. За последние 12 лет из "Бутырки" удалось бежать пяти арестантам. Все они были пойманы.