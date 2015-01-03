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Политика

03 января 2015, 18:52

Бутырская тюрьма останется в центре Москвы

власть Бутырская тюрьма

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Бутырская тюрьма не переедет из центра Москвы в Подмосковье. У Федеральной службы исполнения наказания отсутствуют средства для перевода старейшей московской тюрьмы, сообщает "Интерфакс".

"Учитывая дефицит мест и отсутствия финансирования на строительство новой тюрьмы, ликвидация Бутырки не представляется возможной", - заявил первый замруководителя ФСИН Анатолий Рудый.

ФСИН вернется к вопросу о переносе Бутырки за пределы МКАД после получения необходимых средств.

Напомним, в июне прошлого года появилась информация о том, что СИЗО могут перенести с Новослободской улицы на участок земли возле населенного пункта Ватутинки.

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Во ФСИН отметили, что в Бутырке круглогодично проводится косметический ремонт, так как более серьезную реконструкцию делать запрещено - здание является памятником архитектуры.

По состоянию на июнь прошлого года в постройке, которой 22 февраля исполнится 244 года, содержалось около 2 тысяч человек. За последние 12 лет из "Бутырки" удалось бежать пяти арестантам. Все они были пойманы.

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