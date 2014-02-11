ЦБ отозвал лицензию у двух столичных банков

Центробанк отозвал лицензию у двух столичных банков

Центробанк отозвал с 11 февраля лицензию у столичного "Европейского трастового банка" и у "ЛИНК-банка", сообщает пресс-служба регулятора.

"Евротрастбанк" проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на случай возможных потерь. При этом кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, скрывавшую факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, а также потерю капитала", - уточняет Центробанк.

"ЛИНК-банк" же, по данным ЦБ, был вовлечен в проведение сомнительных операций, объем которых в 2013 году превысил 20 миллиардов рублей.

Отметим, что "Европейский трастовый банк" входит в 200 крупнейших российских кредитных организаций. Его вклады, как и у "Линк-банка", застрахованы в системе АСВ.

Ранее сообщалось, что "Линк-банк" частично ограничил работу с депозитами еще в начале января, прекратив открытие новых договоров по вкладу "Универсальный-1" и снизив ставки по вкладу "Универсальный-2". Также на своем сайте банк сообщил о возможной приостановке операций по картам из-за началы процедуры смены процессингового центра и банка-спонсора.