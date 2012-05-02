80 процентов жилых домов оснастят камерами в 2012 году

Около 80 процентов жилых домов и дворов столицы оборудуют камерами наблюдения до конца 2012 года, сообщает РИА Новости.

"Каждый день операторы устанавливают камеры, их количество постоянно возрастает", - заявила Елена Новикова, пресс-секретарь департамента информационных технологий. Он уточнила, что сегодня видеокамерами оснащены порядка 10 тысяч подъездов и 4 тысяч дворов.

Власти планируют охватить системой видеонаблюдения около 70 процентов территории города к 2016 году. Согласно задумке, около 95 процентов построек жилого сектора Москвы будут находиться под постоянным наблюдением.