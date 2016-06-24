Активные граждане получат скидки в городском велопрокате

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Участники "Активного гражданина" могут обменять свои баллы на промокоды городской сети велопрокатов ВелоБайк, сообщает пресс-служба проекта.

В прошлом месяце москвичи попросили о возможности использовать баллы в городской сети проката великов. В итоге организаторы поддержали идею и реализовали ее.

"Городской общественный велопрокат создает альтернативу автомобилю и общественному транспорту. Он предоставляет жителям города и туристам доступный транспорт для кратковременных поездок", – отметили в пресс-службе проекта "Активный гражданин".

Теперь за 150 накопленных баллов можно получить промокод на 150 рублей. Именно столько стоит тариф "сутки" или четверть тарифа "месяц" в сети велопрокатов ВелоБайк.

Сеть велопроката ВелоБайк имеет в своем арсенале 2600 велосипедов и 300 станций самообслуживания по всей Москве. Взять велик можно на любой станции и любую свободную вернуть.

Пользователи портала получают баллы за участие в голосованиях. Их можно обменивать на различные подарки, познавательные, культурные и спортивные активности или наглядные сувениры в магазине поощрений.

Также участники "Активного гражданина" могут использовать свои баллы на поход в "Москвариум", веревочный парк Sky Town и семейно-досуговый центр "Кидзания".

Недавно проект "Активный гражданин" отпраздновал свое двухлетие. За это время проведено более 1700 электронных голосований и собрано почти 48 миллионов мнений москвичей. Одну из главных площадок праздника на ВДНХ посетил Сергей Собянин. Там состоялся пикник "Активного гражданина", а также концерт с участием звезд.