16 июля в парке Горького состоится торжественное открытие вейк-парка

Фото: traektoria-park.ru

В парке Горького начал свою работу – пока в тестовом режиме – вейк-парк "Траектория х Парк Горького". 16 июля состоится торжественное открытие парка на Андреевском пруду, во время которого 10 лучших вейкбордистов Москвы покажут профессиональные трюки.

"Траектория х Парк Горького" спроектирован и установлен профессиональными райдерами. Помимо того, что на данный момент это единственный парк для вейкбординга в центре города, так он еще будет работать все лето с самого раннего утра – с 7:00.

В парке используется реверсивная лебедка Sesitec System 2.0 из Германии, и уже составлен набор фигур, среди которых двойной трамплин, квотерпайп и новая для столицы фигура Transition Rail.

16 июля с 10:00 до 18:00 парк будет работать в тестовом режиме, а с 18:00 до 22:00 состоится официальное открытие. Для участия необходимо отправить заявку на почту pr@park-gorkogo.com.

С 17 июля до 30 сентября парк будет работать с 7:00 до 22:00 без перерывов и выходных, стоимость 10 минут катания – 500 рублей (включая прокат оборудования).