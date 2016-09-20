Вандалы атаковали "Ласточки" шесть раз с момента запуска МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Вандалы атаковали поезда "Ласточка" шесть раз с начала работы Московского центрального кольца. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".
За первые 10 дней в новых электропоездах хулиганы разбили два стекла автоматической двери и один салонный стеклопакет, сломали дверь туалетной комнаты, разрисовали вагон граффити и украли огнетушитель с аварийным молотком.
В РЖД отмечают, что действия вандалов негативно отражаются на качестве предоставляемых услуг.
"Ласточки" подвергаются не только действиям вандалов – в первый же день работы МЦК поезда атаковали зацеперы. Нарушителей было двое. Один молодой человек спрятался между вагонами, второй прокатился по МЦК в хвосте состава. Во время своей поездки они снимали видео, которое разместили в сети.
МЦК заработало 10 сентября, сейчас жителям столицы доступны 26 остановок на железнодорожном кольце, 11 пересадок на метро и шесть – на электрички, остальные станции откроют до конца года.
По кольцу курсирует 13 пар поездов "Ласточка" с интервалом движения от шести минут в часы пик. Протяженность МЦК достигает 54 километров.
Первый месяц новая ветка метро работает совершенно бесплатно, после свободной останется только пересадка с метро и монорельса, при условии, что она будет сделана в течение 90 минут с момента прохода по проездному. Оплатить билет можно любым билетом столичного метрополитена, а также льготным проездным.