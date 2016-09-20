Вандалы атаковали "Ласточки" шесть раз с момента запуска МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Вандалы атаковали поезда "Ласточка" шесть раз с начала работы Московского центрального кольца. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

За первые 10 дней в новых электропоездах хулиганы разбили два стекла автоматической двери и один салонный стеклопакет, сломали дверь туалетной комнаты, разрисовали вагон граффити и украли огнетушитель с аварийным молотком.

В РЖД отмечают, что действия вандалов негативно отражаются на качестве предоставляемых услуг.

"Ласточки" подвергаются не только действиям вандалов – в первый же день работы МЦК поезда атаковали зацеперы. Нарушителей было двое. Один молодой человек спрятался между вагонами, второй прокатился по МЦК в хвосте состава. Во время своей поездки они снимали видео, которое разместили в сети.