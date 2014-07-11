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11 июля 2014, 19:31

Символ рубля добавлен в новую версию международного стандарта Юникод

валюты Центробанк российский рубль кодировка программное обеспечение. символ рубля юникод

Фото: ИТАР-ТАСС

Символ российского рубля, утвержденный Центробанком в декабре 2013 года, включен в новую версию международного стандарта Юникод 7.0, сообщает в пятницу, 11 июля, пресс-служба Банка России.

Любые программы, которые опираются на Юникод как на основной источник таблиц кодировок символов, смогут идентифицировать символ рубля в различных вариантах его визуализации, в том числе на печатающих устройствах, на компьютерных мониторах или на экранах планшетов и смартфонов.

В настоящее время встречаются варианты размещения символа рубля как перед номиналом денежной суммы, так и после него. В связи с отсутствием в русском языке сложившейся исторической традиции, Банк России считает оба варианта размещения символа рубля допустимыми.

Юникод (Unicode) - стандарт кодирования символов, позволяющий представить знаки практически всех письменных языков.

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Напомним, 17 июня Банк России начал выпуск в обращение монет с новым символом рубля. Тираж довольно большой - 100 миллионов монет из стали с никелевым покрытием с новым графическим символом.

Российский рубль обзавелся собственным обозначением позднее других мировых валют. Теперь его предстоит включить в международные стандарты. Для этого нужно получить одобрение международного комитета по стандартизации в Женеве.

11 декабря 2013 года был утвержден символ рубля в виде русской буквы "Р", перечеркнутой в нижней части горизонтальной чертой.

За этот символ проголосовало больше 60 процентов участников опроса, проведенного Банком России с 5 ноября по 5 декабря 2013 года. Центробанк намерен использовать знак рубля при упаковке банкнот и на водяных знаках на банкнотах.

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