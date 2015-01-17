Актрису Римму Маркову похоронят на Николо-Архангельском кладбище

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Прощание с народной артисткой РФ Риммой Марковой, которая скончалась накануне, пройдет на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье, сообщает ТАСС.

По словам дочери актрисы Татьяны, ее мать сама просила провести прощание и похороны "быстро и без всякой помпезности". "Она не хотела, чтобы была пресса, камеры. Вы же понимаете, она долго болела. Люди, которые помнят ее по ее творческим работам, безусловно, пусть приходят", - сказала она.

В прошлом году Римма Маркова много болела, ее несколько раз госпитализировали.

Римма Васильевна Маркова родилась в 1925 году в Самарской области. Актриса снималась в кино с 1957 года. В 1971 году Маркову приняли в труппу Театра-студии киноактера.

Маркова сыграла в нескольких десятках картин, среди которых такие фильмы, как "Родня", "Покровские ворота", "Каждый охотник желает знать…", "Гардемарины, вперед!", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Утомленные солнцем-2" и другие.