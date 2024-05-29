Случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT не выявили в Москве

Фото: depositphotos/lightsource

Случаев инфицирования новым штаммом коронавируса FLiRT в мае среди москвичей не выявили. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице постоянно отслеживают циркуляцию вирусов – специалисты определяют, к каким штаммам они относятся, какими характеристиками обладают и какую тяжесть заболевания вызывают.

Заммэра рассказала, что новый штамм коронавируса был включен в международную базу PANGO только 21 мая. В связи с этим специалистами был проведен ретроспективный анализ по базе данных выявленных случаев заболеваний. В результате оказалось, что FLiRT выявляли еще в марте и апреле – всего 9 случаев.

"Майский мониторинг показал, что среди москвичей новый штамм коронавируса не обнаружен", – уточнила Ракова.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что FLiRT был выявлен в России, однако он не представляет большой опасности. В РФ, как и во всем мире, по-прежнему преобладающим остается вариант "Омикрон", уточнили в ведомстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что симптомы штамма коронавируса FLiRT схожи с теми, что проявляются при кишечной инфекции. Она подчеркнула, что FLiRT не несет рисков и не ведет к более тяжелому течению инфекции. Однако этот штамм более заразен, из-за чего фиксируется повышенная заболеваемость.

