Райффайзенбанк приостановит исходящие платежи в долларах

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Райффайзенбанк предупредил клиентов об остановке исходящих платежей в американской валюте с 10 июня в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов. Соответствующее заявление опубликовали на сайте банка.

"К сожалению, мы не можем на это повлиять. Это изменение затрагивает всех клиентов банка", – говорится в сообщении.

В заявлении уточнили, что все правильно оформленные и отправленные до 16:00 7 июня платежи в долларах будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений. Однако на входящие платежи в долларах, а также в других иностранных валютах ограничения не распространяются.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что, оформляя перевод Райффайзен Онлайн с 1 июня, для клиентов будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах США в другие банки.

Ранее Минфин США начал угрожать отрезать Raiffeisen от финсистемы из-за работы банка в РФ. В письме замминистра финансов США Уолли Адеймо также выразил обеспокоенность касаемо планируемой покупки RBI доли в строительном концерне Strabag, который ранее контролировал подпавший под санкции российский бизнесмен Олег Дерипаска. Через несколько дней Raiffeisen отменил сделку, однако американское правительство сохранило свои опасения по поводу бизнеса банка на территории РФ.

