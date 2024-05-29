Экс-постпреда США при ООН Хейли раскритиковали за надпись на израильской ракете

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Пользователи соцсетей обрушились с критикой в адрес бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли за надпись на израильском снаряде. Так, во время своего визита в Израиль она написала фразу "Покончите с ними! Америка любит Израиль всегда". Об этом сообщает Newsweek.

Совладелец израильской организации "Стоим вместе" Алон Ли Грин назвал действия бывшей участницы президентской гонки в США отвратительными, а американский активист Омар Сулейман охарактеризовал весь инцидент как "моральное разложение".

Представитель палестинского движения ХАМАС Басем Наим тоже не оставил без внимания этот инцидент и высказал лишь одну фразу в качестве комментария.

"Что за люди те, кто строит свою политическую карьеру за счет останков жертв?" – спросил он.

Ранее председатель Международного суда ООН Наваф Салам постановил, что Израиль должен прекратить наступление и другие действия в Рафахе, которые могут негативно отразиться на населении города, в соответствии со своими обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Палестинская администрация в городе Рамалла и движение ХАМАС одобрили вердикт Международного суда ООН по сектору Газа, однако ожидали большего.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

