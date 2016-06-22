Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Городская усадьба конца XVII века у станции метро "Чистые пруды" выставлена на аукцион, сообщает пресс-служба столичного департамент по конкурентной политике.

Кирпичное пятиэтажное здание площадью более 4 тысяч квадратных метров находится по адресу: Потаповский переулок, дом № 6, строение 1.

"Здание находится в неудовлетворительном состоянии, его износ составляет 56 процентов. Согласно 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия", а также в рамках сохранения объекта и создания благоприятных условий для его функционального использования новый собственник здания обязан в течение пяти лет провести комплекс работ по реставрации усадьбы", – отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

По договору инвестор должен провести инженерно-техническое обследование, противоаварийные работы и разработать проект реставрации здания. А после согласования с органами власти будущий собственник должен выполнить все запланированные работы.

В здании нужно будет сохранить планировку, конструкции стен и перекрытий, архитектурно-художественное оформление фасадов, а также белокаменные лестницы.

Изменять облик и конструктивные решения усадьбы запрещено. Также нельзя организовывать на объекте склады, огнеопасное и загрязняющее производство или оказывать вибрационное и динамическое воздействие на здание.

Заявки на участие в торгах принимаются до 1 августа, а сам аукцион пройдет 3 августа 2016 года. Начальная стоимость лота составляет 601,3 миллиона рублей.

С 1845 по 1859 годы в городской усадьбе на Потаповском переулке находилось частное учебное заведение – пансион пастора Эннес. Здесь учились всемирно известный врач Сергей Петрович Боткин и историк Владимир Иванович Герье. Преподавательскую деятельность вели фольклорист Александр Николаевич Афанасьев, экономист Иван Кондратьевич Бабст и математик Август Юльевич Давидов.