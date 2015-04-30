Сезон фонтанов в столице откроется под "Праздничную увертюру" Шостаковича

В Москве 30 апреля откроют сезон фонтанов

В российской столице сегодня открывается сезон фонтанов. Более 500 водных композиций будут включены одновременно во всех уголках Москвы, сообщает ТАСС.

Главная церемония запуска водной феерии пройдет на ВДНХ, фонтаны которой уже давно стали визитной карточкой столицы. Как сообщили в пресс-службе выставки, гостей праздника ждет грандиозное шоу. Под звуки "Праздничной увертюры" Дмитрия Шостаковича тысячи водяных стрел взметнутся в вечернее небо.

Музыкальное произведение исполнит "вживую" симфонический оркестр "Русская филармония". Музыканты разместятся на открытой легкой сцене между двумя главными фонтанами ВДНХ - "Дружба народов" и "Каменный цветок". Концерт начнется в 20.00

Всего в Москве более 500 фонтанов, из них порядка 50 - в центре города. Так, в частности, сегодня заработают одни из самых красивых столичных водных комплексов - "Принцесса Турандот" на Арбате, "Поющий журавль" на Чистопрудном бульваре, "Адам и Ева" у станции метро "Новокузнецкая", фонтан на Цветном бульваре, ротонда "Наталья и Александр" на площади у Никитских ворот, фонтанный комплекс Сада "Аквариум" у театра имени Моссовета, фонтан на Кудринской площади, фонтан "Пушкинский" на Пушкинской площади, "Советский" на Тверской площади, "Репинский" в сквере на Болотной площади.

Забьют фонтаны в сквере "Девичье поле", в Саду "Эрмитаж", на Калужской площади, "Театральный" у Большого театра, у памятника "300-летие Российского флота" на Берсеньевской набережной. Самый крупный фонтанный комплекс столицы расположен на Манежной площади, он включает 12 фонтанов. Самый объемный - на 15 тыс кубометров воды - находится на Поклонной горе.

Среди крупнейших московских каскадов - музыкальный светодинамический фонтан в акватории Царицынского пруда. Диаметр водной поверхности фонтана - 55 метров, он состоит из 12 кругов и 915 струй воды разной высоты, некоторые бьют на 30 метров.

Планируется, что фонтанные комплексы на Поклонной горе, на Манежной площади, на Кутузовской транспортной развязке, фонтан "Похищение Европы" напротив Киевского вокзала будут работать круглосуточно.

Другие фонтаны, в частности, на Театральной и Пушкинской площадях, будут включать ежедневно с 08.00 до 23.00, а по праздникам и выходным - до полуночи. Фонтаны будут дарить москвичам и гостям столицы прохладу в жаркие дни вплоть до октября.