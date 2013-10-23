Владельцев обязали согласовывать проект и материалы столичных кафе

Фото: ИТАР-ТАСС

Регламент работы летних кафе изменится в 2014 году. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он отметил, что планируется разработать новые стандарты: владельцам предстоит не только утверждать адрес размещения веранды, но и регламентировать площадь построек, их внешний вид и материалы, из которых они сделаны.

По новым правилам, если летнее кафе не соответствует заявленной площади или сделано из непредусмотренных регламентом материалов (сайдинг, винил, полиэтилен), то его необходимо демонтировать за 10 дней. Либо город сам снесет объект и выставит счет предпринимателю.