Большой Каменный мост приведут в порядок к летнему сезону

Коммунальщики чистят Большой Каменный мост в Москве

Большой Каменный мост планируют почистить и покрасить. Коммунальщики уже помыли мост специальными брандспойтами с мощной струей песка. Работа велась ночью, дабы не нарушать автомобильное движение.

По словам дорожного рабочего ГБУ "Гормост" Олега Денисова, под большим давлением песок сбивает старую краску с моста. В день таким образом обрабатывается примерно шесть решеток.

Спецоперация по "зачистке" моста проходит в два этапа. Сначала обработка песком, потом специальным раствором. И только после этого можно приступать к покраске. На все отведено несколько дней, главное чтобы погода не подвела.

"Здесь задействовано в районе 20 автомобилей, из них 6 компрессоров и 10 пескоструйных установок. В течение десяти дней, я думаю, мы завершим работы", - отметил начальник участка СЭК ГБУ "Гормост" Антон Лещевский.



Сложно себе представить ,но в XVI веке на этом месте был брод через Москва-реку. Тогда- то здесь и построили первый деревянный мост, через который купцы перебирались с одного берег на другой. Позже мост несколько раз перестраивали.

Сейчас Большой Каменный - это не только мост, по которому проложена одна из оживленных трасс в центре Москвы, это еще и излюбленное место туристов, которые приходят сюда сфотографировать Кремль, Москва-реку, храм Христа Спасителя и другие достопримечательности столицы.