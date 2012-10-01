В Парке Горького в честь Дня учителя пройдут народные гулянья

Фото: ИТАР-ТАСС

6 октября в Парке Горького пройдут народные гулянья в честь Дня учителя.

"День учителя в Парке Горького" начнется в 14.00. Для педагогов, их семей и студентов педагогических колледжей и вузов будут организованы музыкальная площадка, кулинарный "Театр вкуса", детский городок и DJ-Cafe. На центральной аллее выступят уличные театры, в том числе знаменитые "Огненные люди", а на основной сцене состоится концерт звезд российской эстрады ВИА "Татьяна" и "Стиляги бэнд".

"Планируется, что в этот день участниками фестиваля под открытым небом станут 40 000 человек. Это педагоги, работающие в образовательных учреждениях города Москвы и члены их семей, а также те, кто решил посвятить свою дальнейшую жизнь работе с детьми – студенты педагогических колледжей и ВУЗов", - сообщает пресс-служба департамента образования.

Для того, чтобы принять участие в торжествах, необходимо взять индивидуальную или групповую справку в отделе кадров о работе в государственном образовательном учреждении или учебе в педагогическом колледже или вузе. Также можно зайти в личный кабинет на сайте Московского Центра Качества Образования и распечатать пригласительный билет с персональным QR-кодом. В день мероприятия их необходимо обменять на входные билеты (браслеты) в кассах Парка Горького.

Браслеты дают право на свободный вход на концертные площадки и в зоны мастер-классов, бесплатный прокат велосипедов, роликов, ракеток для бадминтона и настольного тенниса, а также на бесплатное катание на детской карусели.