В убийстве ребенка в Западном Бирюлеве заподозрили отчима

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В убийстве ребенка в Западном Бирюлеве заподозрили его отчима. Мужчину разыскивают правоохранители, он скрывается от органов следствия, сообщает телеканал "Москва 24".

Тело ребенка было обнаружено накануне в квартире одного из домов по Харьковской улице. Удар убитой был нанесен тяжелым предметом. Мать девочки нашли в соседней комнате - она также была избита и получила несколько ножевых ранений.

По словам местных жителей, девочку ударили молотком по голове, а мать - ножом. Сейчас за жизнь женщины борются врачи, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

В преступлении подозревают гражданского мужа пострадавшей и отчима убитой девочки - уроженца Орловской области Дмитрия Мартынова. В настоящий момент он скрывается от правоохранителей.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".