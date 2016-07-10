Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля 2016, 23:02

Происшествия

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Труп мужчины 1990 года рождения с множественными колото-резаными ранениями брюшной полости был обнаружен в Черноголовке.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление задержан мужчина 1982 года рождения.

Установлено, что подозреваемый был знаком с потерпевшим и преступление было совершено на почве ссоры после совместного распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

убийства следствие задержания преступления

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика