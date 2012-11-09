Политковской могли желать смерти лишь герои ее публикаций - следствие

Анна Политковская. Фото: ИТАР-ТАСС

На утверждение прокурору в ближайшее время будет передано громкое дело об убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. В интервью "Коммерсанту" руководитель группы по расследованию этого преступления, старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Петрос Гарибян рассказал, что причина убийства журналистки была установлена методом исключения.

Исследовав последние годы жизни Анны Политковской, следствие пришло к выводу, что желать смерти журналистке могли только герои ее публикаций.

По словам следователей, раскрытие убийства фактически началось с показаний бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова.

"Дмитрий, как мне показалось, переживал из-за того, что стал соучастником убийства журналистки, поэтому шел с нами на контакт. С ним мы говорили, пожалуй, больше, чем со всеми остальными фигурантами дела, но наши переговоры сначала напоминали игру в кошки-мышки",- рассказал в интервью изданию Петрос Гарибян. "Я обещал использовать все предусмотренные законом возможности для смягчения ему наказания, он сомневался, брал время на обдумывание, но все равно понемногу "отдавал" мне это убийство. Досудебное соглашение с Павлюченковым стало вполне предсказуемым итогом наших с ним переговоров",- пояснил Гарибян.

По материалам дела, в начале июля 2006 года знакомый Павлюченкова Лом-Али Гайтукаев предложил ему, как он выразился, "выследить одну журналюгу". Фамилия тогда не называлась. От оперативника требовалось установить место проживания и маршруты передвижения объекта - за это Гайтукаев пообещал простить ему старый долг 60 тысяч долларов и дать еще 20 тысяч долларов сверху.

Павлюченков согласился и получил от заказчика бумажку, на которой были указаны адрес редакции "Новой газеты" в Потаповском переулке, адрес квартиры Анны Политковской на Долгоруковской улице и марка ее автомобиля.

При этом, по словам Гарибяна, Павлюченков понимал, конечно, что его подрядили под явный криминал. Но, по его словам, боялся "авторитетного" Гайтукаева. Во время их очередной встречи, состоявшейся в начале августа, недовольный результатами наружного наблюдения Гайтукаев прямо сказал милиционеру: "Попытаешься соскочить с этого дела — отправишься к своему Богу раньше журналистки".

Заключивший досудебное соглашение Павлюченков подробно описал и оружие убийства - газовый пистолет Иж-71, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а затем опознал его из четырех похожих пистолетов. Он заявил, что запомнил характерный сварной шов на стыке рукоятки и ствола, появившийся в результате кустарной доработки оружия. Кроме того, отметил разницу в цвете самого пистолета, выполненного из вороненой стали, и навинченного на него серебристого глушителя. Показания подтвердил биллинг.

По словам следователей, мотив преступления был получен методом исключения. За шесть лет работы над делом об убийстве оперативникам удалось изучить жизнь Анны Политковской "буквально под микроскопом".

"Мы достоверно установили, что журналистка не участвовала в каких-либо коммерческих проектах, отбросив таким образом предположения об убийстве в связи с разделом бизнеса или недобросовестной конкуренцией. Допросив коллег, родственников, друзей и соседей, проверили версию о возможных бытовых конфликтах, однако и в этой сфере ничего подозрительного не обнаружили",- рассказал Гарибян.

При этом руководитель следственной группы опроверг информацию о возможной причастности к преступлению главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Аргументированных заявлений о том, что Рамзан Кадыров каким-то образом причастен к гибели Анны Политковской я ни разу не читал, не видел и не слышал",- подчеркнул Гарибян. "Домыслов — да, полно. Но начинаешь выяснять у журналиста источник информации, он говорит: "Мне чеченцы в бильярдной сказали". Какие чеченцы, в какой бильярдной — ответа нет. И что, я должен с этим вызывать на допрос Кадырова? Результативно допросить человека на основании одних только слухов и домыслов невозможно. У следователя еще до начала допроса должны быть какие-то улики против подозреваемого: показания других фигурантов дела, свидетелей, вещдоки, материалы оперативной разработки".

История вопроса Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице. Кроме бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова по делу проходят еще четверо обвиняемых - братья Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Лом-Али Гайтукаев. По версии следствия, организатором преступления был Гайтукаев. Именно он в 2006 году создал организованную группу, в том числе сотрудник милиции. Получив от Павлюченкова информацию о месте жительства Политковской, 7 октября 2006 года братья Махмудовы расположились на пути ее следования. Увидев потерпевшую за рулем автомобиля, Ибрагим Махмудов сообщил об этом своему брату Джабраилу, а тот в свою очередь Рустаму, который вошел в подъезд дома, где проживала Политковская и стал дожидаться ее прибытия, говорится в материалах уголовного дела. Когда журналистка вошла в лифт, Рустам Махмудов произвел в нее несколько выстрелов из пистолета. Орудие преступления было оставлено на месте происшествия. После этого обвиняемые скрылись.

