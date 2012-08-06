В Подмосковье убиты два сотрудника рыболовного клуба

ИТАР-ТАСС

Тела двух мужчин обнаружили сегодня, 6 августа, около 5 утра на территории рыболовного клуба вблизи деревни Никифорово Щелковского района. Убитыми оказались 40-летний главный ихтиолог-рыбовод и 49-летний инженер организации.

После осмотра тел было установлено, что смерть мужчин наступила в результате множественных колото-резаных ранений, сообщает следственное управление СК РФ по Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". В настоящее время ведется розыск убийц.