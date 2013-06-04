Форма поиска по сайту

04 июня 2013, 16:31

Происшествия

На юге Москвы убит известный стилист Дмитрий Любащенко

Фото: ИТАР-ТАСС

На юге Москвы обнаружено тело известного стилиста Дмитрия Любащенко. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там уточнили, что Любащенко был обнаружен убитым во вторник днем в доме №14 на Симоновском валу в своей квартире.

Тело обнаружила горничная, которая пришла убирать помещение.

В пресс-службе столичного главка МВД M24.ru подтвердили факт обнаружения тела. Однако пояснили, что личность погибшего сейчас устанавливается. На месте работает оперативно-следственная группа. По предварительным данным, на теле мужчины обнаружены множественные ножевые ранения.

убийства стилисты чп

Главное

