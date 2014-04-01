Подозреваемому в убийстве девочки в Голицыне предъявлено обвинение

Фото: ИТАР-ТАСС

Константину Тишкину, подозреваемому в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки в подмосковном Голицыне, предъявлено официальное обвинение, сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Мужчина обвиняется по трем статьям: "Изнасилование малолетней", "Насильственные действия сексуального характера", "Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием". Ему грозит пожизненное заключение.

К настоящему моменту подозреваемый допрошен, он дал признательные показания об обстоятельствах преступления. Ранее Одинцовский суд вынес решение об аресте Тишкина на время следствия.

По версии следствия, 5 марта около 7 часов 30 минут учащаяся 3-го класса Большевяземской гимназии шла в школу своим обычным маршрутом. В этот момент мужчина напал на ребенка и оттащил в лесной массив в 20 метрах от тропинки, где изнасиловал и задушил девочку.

Чтобы найти подозреваемого, следователи провели более двухсот допросов и изъяли более тысячи образцов ДНК у жителей соседних районов.

В ходе обысков в его доме изъяты вещи, в которых он находился в момент совершения преступления, а также обнаружено множество предметов, свидетельствующих о его сексуальных отклонениях.