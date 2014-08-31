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Общество

31 августа 2014, 18:34

В Исландии вновь повысили уровень тревоги из-за проснувшегося вулкана

туризм Исландия вулканы Бардарбунга

Фото: ИТАР-ТАСС

Исландские власти вновь повысили до "красного" уровня тревогу из-за начавшегося извержения вулкана Бардарбунга. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на метеорологическую службу скандинавской страны.

Извержение началось в северной части вулканического массива Бардарбунга. В результате власти закрыли воздушное пространство для самолетов, летающих на высоте 1,8 километра. Большинство пассажирских самолетов эта мера не затронет, поскольку они летят на гораздо большей высоте.

В то же время никакого выброса вулканического пепла не прослеживается. Кроме того, служба гражданской безопасности заявила, что все аэропорты страны открыты.

Напомним, извержение вулкана в Исландии началось вечером 28 августа, когда на лавовом плато Холухрейн в нескольких десятках километров от кратера Бардарбунги возник разлом. Примерно в 4.00 началось извержение - на поверхность земли через образовавшийся разлом начала выходить магма.

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Самое известное извержение произошло в Исландии в марте-апреле 2010 года. "Голос подал" вулкан Эйяфьядлайекюдль, находящийся на юге Исландии в практически незаселенной местности. Из недр огнедышащей горы было выброшено огромное количество вулканического пепла, который на несколько дней парализовал практически все авиасообщение Европы.

Были закрыты аэропорты Дании, Великобритании, Исландии, Франции и других европейских стран. Всего было отменено около 6 тысяч авиарейсов.

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