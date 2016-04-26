Из-за ЧМ по хоккею в столицу прибудет на 15% больше туристов

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В связи с Чемпионатом мира по хоккею в 2016 году в Москву должно приехать на 15 процентов больше туристов, чем в прошлом году, передает МИА "Россия Сегодня".

Как заявил глава столичного департамента туризма Владимир Черников на заседании президиума правительства, из-за интереса к матчам приток туристов ожидается в мае. По его словам, в Москве зафиксирован стабильный рост как внутреннего, так и внешнего туризма.

"При должном внимании Москва имеет все шансы войти в число мировых туристический столиц", – отметил Черников.

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Напомним, чемпионат мира по хоккею будет проходить в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая. В столице состоятся все встречи группы А с участием сборных России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Дании и Казахстана.

Кроме того, Москва примет два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал турнира. Ранее сообщалось, что в кассах уже продали порядка 80 процентов билетов на турнир.

Как отметил на президиуме Сергей Собянин, в 2016 году в столице ожидается более 17,5 миллиона туристов. По сравнению с результатами прошлого года, турпоток увеличился почти на 500 тысяч человек и обещает вырасти еще.