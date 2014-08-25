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Общество

25 августа 2014, 16:20

По московским меркам: Брызги на Манежной площади

туризм Поклонная гора Манежная площадь фонтаны Великая Отечественная война Книга рекордов Гиннесса Сингапур свежий воздух маршруты и гиды По московским меркам

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Как откололся кусок от Царь-колокола? В каком торговом центре Москвы уместилось колесо обозрения? Сколько людей одновременно может вместить главная площадь страны? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".


В летнюю жару одними из любимых уличных объектов горожан являются фонтаны. С музыкой и подсветкой, торжественными и причудливыми композициями - в столице их насчитывается более полутысячи.

Самый крупный фонтанный комплекс, включающий в себя 12 фонтанов и водных устройств, находится на Манежной площади. Зачастую именно здесь проходят события, посвященные открытию сезона фонтанов в столице.

Главной частью ансамбля принято считать фонтан "Гейзер", пульсирующие струи которого очень напоминают одноименное природное явление. Вертикальный водный поток стремятся "перепрыгнуть" четыре бронзовых коня, олицетворяющих четыре времени года. За фонтаном расположено устройство "Завеса", которое образует водную арку и позволяет прогуливаться под струями воды, оставаясь сухим. Есть на Манежной площади и имитация реки Неглинки с фонтанами, мостиками и разнообразными скульптурными композициями, среди которых немало сказочных героев - Русалочка, Царевна-лягушка, Аленушка, Журавль и Лисица и другие. Русло искусственной реки начинается с необычного фонтана "Улитка", где струи воды движутся по спирали, похожей на раковину моллюска.

Фото: m24.ru

Если фонтанный комплекс на Манежной площади считается крупнейшим по масштабу, то самым большим по объему воды является фонтан на Поклонной горе. Одновременно в нем находится порядка 15 тысяч кубометров воды. В память о цене борьбы за свободу число струй фонтанов на Поклонной горе соответствует числу недель, в течение которых длилась Великая Отечественная война - 225. Ночью подсветка окрашивает фонтаны в символический красный цвет.

А вот в мире самым большим фонтаном, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса, долгое время был Фонтан богатства в Сингапуре, находящийся в одном из крупнейших торговых центров города - "Сантек Сити". Площадь основания Фонтана богатства составляет 1683 квадратных метра. Бронзовая конструкция представляет собой огромное кольцо, которое держится на четырех наклонных опорах. Тем, кто желает обеспечить себя богатством и благосостоянием, нужно подойти к фонтану во время его отключения (когда остается бить лишь небольшая струя), опустить руку в воду и обойти его против часовой стрелки.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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