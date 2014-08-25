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Общество

25 августа 2014, 13:10

В столичных парках на День города покажут фильм "Я шагаю по Москве"

туризм культура Сергей Капков День города кино свежий воздух время с детьми семейная и молодёжная политика

Фото: ИТАР-ТАСС

День города в столице отметят бесплатными показами фильмов о Москве. Так, в парках удастся увидеть знаменитую комедию Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", сообщил на пресс-конференции, посвященной приближающему городскому празднику, министр столичного правительства и руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.

"Я шагаю по Москве" в субботу, 6 сентября, продемонстрируют в парке Горького, парке искусств МУЗЕОН, Бабушкинском, Лианозовском и Перовском парках, парке "Красная Пресня", "Сокольниках", а также в Саду имени Баумана и "Эрмитаже". Начало кинопоказов - в 23.00. "Надеемся, что фильм будет интересен и молодому поколению", - отметил Капков.

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В городе с 1 по 7 сентября также пройдет фестиваль фильмов о Москве. Увидеть их можно будет в сети кинотеатров "МосКино". Все желающие посмотрят игровые, документальные и анимационные фильмы, посвященные столице. В программе - 21 лента, в том числе "Наш дом" Василия Пронина.

В Музее Москвы и Центре документального кино с 5 по 7 сентября пройдет фестиваль "Центр", на котором покажут фильмы о жизни современного мегаполиса. Откроется он "Счастьем" Томаса Бальмеса. 7 сентября в Музее Москвы также продемонстрируют немой фильм "Москва", снятый в 1927 году.

Детей будут ждать в кинотеатрах "Березка", "Искра", "Салют", "Молодежный", "Полет". Здесь устроят анимационную программу с играми, мастер-классами, театральными постановками.

В свою очередь, в киноклубе "Эльдар" с 29 августа по 7 сентября пройдет фестиваль "Московская премьера". На церемонии открытия покажут "Класс коррекции" Ивана Твердовского.

Напомним, День города в Москве по традиции отметят в первые выходные сентября - 6 и 7 числа. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

С полной программой праздника можно ознакомиться тут.

Сетевое издание M24.ru, напомним, провело онлайн-трансляцию конференции.

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Сюжет: День города-2014

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