Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

25 августа 2014, 10:44

Из-за банкротства туроператора "Атлас" пострадают около тысячи туристов

туризм туристы банкротства Атлас

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за приостановки деятельности туроператора "Атлас" пострадают около тысячи клиентов компании, сообщает газета Российского союза туриндустрии.

По данным РСТ, речь идет о тех, кто покупал турпакеты, авибилеты или номера в отелях. При этом за границей находятся порядка ста туристов, но у них все оплачено.

Добавим, что "Атлас" в последнее время в основном занимался агентскими продажами, а за это страховая не возвращает деньги. Впрочем, туроператор полагается на собственные силы.

Ссылки по теме

Как отмечают в союзе туриндустрии, на финансовое состояние компании сильно повлияло банкротство "Невы" – когда последняя объявила о приостановке своей деятельности, "Атласу" как турагенту пришлось вывозить клиентов собственными силами, что и нанесло ущерб.

Напомним, 22 августа туроператор "Атлас" объявил о приостановке деятельности. Фирма объяснила закрытие невозможностью исполнять обязательства перед туристами и заказчиками.

За последний месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать