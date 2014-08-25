Из-за банкротства туроператора "Атлас" пострадают около тысячи туристов

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Из-за приостановки деятельности туроператора "Атлас" пострадают около тысячи клиентов компании, сообщает газета Российского союза туриндустрии.

По данным РСТ, речь идет о тех, кто покупал турпакеты, авибилеты или номера в отелях. При этом за границей находятся порядка ста туристов, но у них все оплачено.

Добавим, что "Атлас" в последнее время в основном занимался агентскими продажами, а за это страховая не возвращает деньги. Впрочем, туроператор полагается на собственные силы.

Как отмечают в союзе туриндустрии, на финансовое состояние компании сильно повлияло банкротство "Невы" – когда последняя объявила о приостановке своей деятельности, "Атласу" как турагенту пришлось вывозить клиентов собственными силами, что и нанесло ущерб.

Напомним, 22 августа туроператор "Атлас" объявил о приостановке деятельности. Фирма объяснила закрытие невозможностью исполнять обязательства перед туристами и заказчиками.

За последний месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар".