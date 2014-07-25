Палатки в городе: в "Сокольниках" открывается кемпинг

Фото: M24.ru

1 августа в "Сокольниках" откроется новая кемпинговая зона, где помимо домов на колесах смогут останавливаться туристы с палатками. Сетевое издание M24.ru узнало, что будет на территории, и кто будет ночевать в парке.

В кемпинге смогут одновременно останавливаться более 200 человек. На территории проложены дороги, а вся территория разделена на несколько площадок. Всего будет организовано девять зон: гостевая парковка, дома на колесах с подключением к электричеству, платочный лагерь, мобильные дома, санитарная зона (душ и туалет), места для пикников, зона барбекю, детская и спортивная площадки.

В настоящее время в "Сокольниках" уже есть кемпинг для домов на колесах. Располагается он возле 7-го павильона и там находится 40 машиномест. В новой зоне будет около 50 мест для домов на колесах, а в зоне палаток сможет разместиться более 200 человек. Так, 1 августа там разместятся 230 человек (скауты из Европы), причем сразу на четыре ночи.

Так выглядит территория кемпинга до открытия. Фото: Предоставлено организаторами

Приходить можно и без палатки – брать ее в аренду за 300 рублей или просто спать в спальнике. В пикниковой зоне можно будет арендовать все для шашлыка: беседку, мангал и шампура, дрова и розжиг. В дальнейшем в кемпинге появится и кафе. Для любителей активностей есть площадка для воркаута, а для детей – игровая зона с горками.

При подъезде к территории установят указатели, а внутри кемпинга – навигацию и карту всей территории парка "Сокольники". Наша целевая аудитория - иностранные туристы, путешествующие с палатками или в автодомах. При этом в кемпинге можно размещаться в мобильных домах (полноценных домах со спальнями, санузлом и пр. - прим. ред.) – это будет интересно и русским туристам, и москвичам. Пока что россиян, которые путешествуют в домах на колесах, мало, но с каждым годом их количество растет. Однако пока что цивилизованной формы путешествий нет, и с помощью кемпингов мы выстраиваем диалог с автотуристами и караванерами. Чахова Дарья менеджер по развитию кемпингов

Расценки кемпинга

Услуга Цена (за ночь), руб. Дом на колесах (вкл. 1 человека) 650 Дом на колесах – тариф для групп 1150 Дополнительный человек 450 Место для палатки 250 Ребенок до 14 лет бесплатно Животное 200 Электричество 250 Стиральная машина (1 раз) 250 Wi-Fi: 1 час/6 часов/12 часов/24 часа 50/200/350/450 Душ, горячая вода, слив/залив воды, санитарный блок бесплатно Парковочное место для дома на колесах 300 Аренда места на срок от 30 дней 12000 (за 30 дней) Групповой тариф (от 5 шт.) 1150

При организации кэмпинга в "Сокольниках" учитывались европейские стандарты. В дальнейшем кемпинговые зоны появятся в Коломне, на "Новой Риге" в рамках программы строительства многофункциональных придорожных комплексов.

Дмитрий Кокоулин

Фото: M24.ru