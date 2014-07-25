Палатки в городе: в "Сокольниках" открывается кемпинг

Фото: M24.ru
1 августа в "Сокольниках" откроется новая кемпинговая зона, где помимо домов на колесах смогут останавливаться туристы с палатками. Сетевое издание M24.ru узнало, что будет на территории, и кто будет ночевать в парке.
В кемпинге смогут одновременно останавливаться более 200 человек. На территории проложены дороги, а вся территория разделена на несколько площадок. Всего будет организовано девять зон: гостевая парковка, дома на колесах с подключением к электричеству, платочный лагерь, мобильные дома, санитарная зона (душ и туалет), места для пикников, зона барбекю, детская и спортивная площадки.
В настоящее время в "Сокольниках" уже есть кемпинг для домов на колесах. Располагается он возле 7-го павильона и там находится 40 машиномест. В новой зоне будет около 50 мест для домов на колесах, а в зоне палаток сможет разместиться более 200 человек. Так, 1 августа там разместятся 230 человек (скауты из Европы), причем сразу на четыре ночи.
Так выглядит территория кемпинга до открытия. Фото: Предоставлено организаторами
Приходить можно и без палатки – брать ее в аренду за 300 рублей или просто спать в спальнике. В пикниковой зоне можно будет арендовать все для шашлыка: беседку, мангал и шампура, дрова и розжиг. В дальнейшем в кемпинге появится и кафе. Для любителей активностей есть площадка для воркаута, а для детей – игровая зона с горками.
Наша целевая аудитория - иностранные туристы, путешествующие с палатками или в автодомах. При этом в кемпинге можно размещаться в мобильных домах (полноценных домах со спальнями, санузлом и пр. - прим. ред.) – это будет интересно и русским туристам, и москвичам.
Пока что россиян, которые путешествуют в домах на колесах, мало, но с каждым годом их количество растет. Однако пока что цивилизованной формы путешествий нет, и с помощью кемпингов мы выстраиваем диалог с автотуристами и караванерами.
|Услуга
|Цена (за ночь), руб.
|Дом на колесах (вкл. 1 человека)
|650
|Дом на колесах – тариф для групп
|1150
|Дополнительный человек
|450
|Место для палатки
|250
|Ребенок до 14 лет
|бесплатно
|Животное
|200
|Электричество
|250
|Стиральная машина (1 раз)
|250
|Wi-Fi: 1 час/6 часов/12 часов/24 часа
|50/200/350/450
|Душ, горячая вода, слив/залив воды, санитарный блок
|бесплатно
|Парковочное место для дома на колесах
|300
|Аренда места на срок от 30 дней
|12000 (за 30 дней)
|Групповой тариф (от 5 шт.)
|1150
При организации кэмпинга в "Сокольниках" учитывались европейские стандарты. В дальнейшем кемпинговые зоны появятся в Коломне, на "Новой Риге" в рамках программы строительства многофункциональных придорожных комплексов.
Дмитрий Кокоулин
Фото: M24.ru
История вопросаКемпинг - это летний лагерь для автотуристов, где можно устанавливать палатки и мобильные домики, со стоянкой для автомобилей и туалетами. Основное правило кемпинга - самообслуживание, однако на его территории могут располагаться кафе и магазины, автомойки и эстакады для осмотра машин.
Кемпинг как явление стал популярным в начале XX века. Туристы начали посещать с ночевкой национальные и другие парки или заповедники, а также специально предназначенные для этого частные зоны. Сильнее всего кемпинг распространен в Америке и Европе - там прокладка маршрутов, дорог и мотелей, все экономические расчеты связаны с тем, что 90 процентов людей привыкли путешествовать на автомобиле. В настоящее время без кемпинга не представляют свою жизнь скауты и посетители фестивалей.