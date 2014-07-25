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Общество

25 июля 2014, 17:10

Палатки в городе: в "Сокольниках" открывается кемпинг

туризм отдых палатки парк Сокольники свежий воздух время с детьми маршруты и гиды кемпинги

Фото: M24.ru

1 августа в "Сокольниках" откроется новая кемпинговая зона, где помимо домов на колесах смогут останавливаться туристы с палатками. Сетевое издание M24.ru узнало, что будет на территории, и кто будет ночевать в парке.

В кемпинге смогут одновременно останавливаться более 200 человек. На территории проложены дороги, а вся территория разделена на несколько площадок. Всего будет организовано девять зон: гостевая парковка, дома на колесах с подключением к электричеству, платочный лагерь, мобильные дома, санитарная зона (душ и туалет), места для пикников, зона барбекю, детская и спортивная площадки.

В настоящее время в "Сокольниках" уже есть кемпинг для домов на колесах. Располагается он возле 7-го павильона и там находится 40 машиномест. В новой зоне будет около 50 мест для домов на колесах, а в зоне палаток сможет разместиться более 200 человек. Так, 1 августа там разместятся 230 человек (скауты из Европы), причем сразу на четыре ночи.

Так выглядит территория кемпинга до открытия. Фото: Предоставлено организаторами

Приходить можно и без палатки – брать ее в аренду за 300 рублей или просто спать в спальнике. В пикниковой зоне можно будет арендовать все для шашлыка: беседку, мангал и шампура, дрова и розжиг. В дальнейшем в кемпинге появится и кафе. Для любителей активностей есть площадка для воркаута, а для детей – игровая зона с горками.

При подъезде к территории установят указатели, а внутри кемпинга – навигацию и карту всей территории парка "Сокольники".

Наша целевая аудитория - иностранные туристы, путешествующие с палатками или в автодомах. При этом в кемпинге можно размещаться в мобильных домах (полноценных домах со спальнями, санузлом и пр. - прим. ред.) – это будет интересно и русским туристам, и москвичам.

Пока что россиян, которые путешествуют в домах на колесах, мало, но с каждым годом их количество растет. Однако пока что цивилизованной формы путешествий нет, и с помощью кемпингов мы выстраиваем диалог с автотуристами и караванерами.

Чахова Дарья
менеджер по развитию кемпингов

Расценки кемпинга
УслугаЦена (за ночь), руб.
Дом на колесах (вкл. 1 человека)650
Дом на колесах – тариф для групп1150
Дополнительный человек450
Место для палатки250
Ребенок до 14 летбесплатно
Животное200
Электричество250
Стиральная машина (1 раз)250
Wi-Fi: 1 час/6 часов/12 часов/24 часа50/200/350/450
Душ, горячая вода, слив/залив воды, санитарный блокбесплатно
Парковочное место для дома на колесах300
Аренда места на срок от 30 дней12000 (за 30 дней)
Групповой тариф (от 5 шт.)1150

При организации кэмпинга в "Сокольниках" учитывались европейские стандарты. В дальнейшем кемпинговые зоны появятся в Коломне, на "Новой Риге" в рамках программы строительства многофункциональных придорожных комплексов.

Дмитрий Кокоулин

Фото: M24.ru

История вопроса

Кемпинг - это летний лагерь для автотуристов, где можно устанавливать палатки и мобильные домики, со стоянкой для автомобилей и туалетами. Основное правило кемпинга - самообслуживание, однако на его территории могут располагаться кафе и магазины, автомойки и эстакады для осмотра машин.

Кемпинг как явление стал популярным в начале XX века. Туристы начали посещать с ночевкой национальные и другие парки или заповедники, а также специально предназначенные для этого частные зоны. Сильнее всего кемпинг распространен в Америке и Европе - там прокладка маршрутов, дорог и мотелей, все экономические расчеты связаны с тем, что 90 процентов людей привыкли путешествовать на автомобиле. В настоящее время без кемпинга не представляют свою жизнь скауты и посетители фестивалей.

Сюжет: Как живет столица

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