Сочи и Черногория: куда полетят россияне в 2017 году

Эксперты туристического сервиса Туту.ру подвели итоги уходящего года и составили прогноз на будущий. По данным аналитиков, в 2017 году самыми востребованными внутренними направлениями будут Сочи и Смиферополь, а среди европейских стран неизменным лидером останется Черногория.

Какие авианаправления были популярным у россиян в 2016 году и куда наши соотечественники отправятся в 2017 – читайте в материале сетевого издания m24.ru.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Внутренние направления

Самыми популярными внутренними направлениями в 2016 году стали Симферополь, Сочи, Краснодар, Петербург, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Анапа, Калининград, Екатеринбург и Самара с вылетом из Москвы.

Цены на авиабилеты в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Анапу и Екатеринбург практически не изменились с прошлого года. А вот перелет в Крым подорожал на семь процентов, в Петербург – на 4,3 процента, а в Калининград – на 10 процентов.

Заметнее всего снизились средние цены на авиабилеты в Самару (на 15 процентов) и в Ростов-на-Дону (на 20 процентов).

Ближнее зарубежье

Несколько лет самым востребованным направлением среди стран СНГ является Молдова. В 2016 году доля авиабилетов из Москвы в Кишинев составила 18,2 процента от всех проданных билетов в города ближнего зарубежья.

В пятерку популярных авианаправлений также входят Минск, Ереван, Тбилиси, Баку с вылетами из Москвы. Также увеличился спрос на авиабилеты в Бишкек, Баку и Ташкент, благодаря чему эти маршруты попали в десятку самых востребованных.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Помимо этого, в этом году существенно снизились цены на авиабилеты в Ереван (на 24,6 процента) и Баку (на 29,4 процента).

Украинские направления в Киев и Одессу потеряли свою популярность, и цены по этим маршрутам существенно подорожали. В столицу Украины стоимость авиабилета выросла на 55 процентов – до 9610 рублей.

Европейские страны

Лидирующие позиции среди европейских направлений по итогам 2016 года занимает черногорский Тиват. Доля оформленных по этому маршруту билетов составила более семи процентов, а средняя цена выросла на 8,5 процента.

Также спросом пользуются Прага, Рига, Ларнака, Берлин, Мюнхен, Барселона, Милан, Париж и Бургас. Кроме того, почти в два раза выросла доля оформленных билетов на Кипр, а их средняя стоимость снизилась на 13 процентов.

В целом доля перелетов в Европу сократилась примерно на один процент.

Самым бюджетным европейским направлением по-прежнему остается Берлин.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Дальнее зарубежье

В сегменте дальнего зарубежья наибольшим спросом пользуются направление в Израиль и Турцию.

Доля билетов в Израиль составляет пятую часть от всех билетов в страны дальнего зарубежья. При этом средняя цена за перелет в этом году выросла примерно на 12 процентов – до 12389 рублей.

В Стамбул и Анталью чаще всего отправлялись самостоятельные туристы. Доля оформленных на Туту.ру билетов по этим направлениям снизилась примерно в полтора раза, а их средняя стоимость в Стамбул выросла на 11 процентов, в Анталью – на 21 процент.

Помимо Тель-Авива, Стамбула и Антальи в список популярных авианаправлений дальнего зарубежья вошли Дубай, Пхукет, Нью-Йорк, Пекин, Сеул и Бангкок.

Стоимость авиабилетов В этом году цены на внутренние перелеты по России выросли не более чем на три процента. В Европу рост цена на авиабилеты составил 10 процентов, в страны дальнего зарубежья – 11 процентов, а в ближнее зарубежье – пять процентов. В этом году цены на внутренние перелеты по России выросли не более чем на три процента. В Европу рост цена на авиабилеты составил 10 процентов, в страны дальнего зарубежья – 11 процентов, а в ближнее зарубежье – пять процентов. В 2017 году ожидается, что рост стоимости авиабилетов по внутренним направлениям составит 5–7 процентов.

Куда отправятся россияне в 2017 году

По прогнозу аналитиков сервиса Туту. ру, список самых востребованных авианаправлений по России в 2017 году не изменится. Топ-5 составят , Симферополь, Сочи, Петербург, Краснодар и Минеральные Воды. В среднем цена на внутренние перелеты вырастет на 5–7 процентов.

Также ожидается, что сохранится спрос в Кишенев. На это повлияют невысокая цена билетов и близость к Европе.

Среди европейских направлений благодаря безвизовому режиму свою популярность сохранит Черногория. А самым бюджетным маршрутом по-прежнему останется Берлин.