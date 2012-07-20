Иностранцам могут разрешить безвизовое посещение РФ на 3 дня

ИТАР-ТАСС

Иностранным туристам могут разрешить безвизовое пребывание в России на трехдневный срок с целью посещения значимых культурных событий. Соответствующий законопроект будет готов осенью, заявила вице-премьер РФ по социальным вопросам Ольга Голодец.

"Мы хотим реализовать программу увеличения потока туристов как наших, прежде всего школьников, детей, по России, так и въездного безвизового туризма, привязав его к каким-либо культурным событиям в России", - цитирует слова чиновника "Интерфакс".

Данная программа привлечет больше иностранных туристов к определенным культурным мероприятиям, например, к таким как неделя оперы и балета. Подобные безвизовые программы для иностранцев действуют во многих странах мира.

Сейчас иностранцы жалуются на слишком долгую и громоздкую процедуру получения визы в Россию. В принципе РФ считается одной из самых труднодоступных стран мира с точки зрения визовых регламентов и миграционных процедур.

Пока правом безвизового въезда на территорию РФ сроком на 72 часа обладают только пассажиры круизных судов.