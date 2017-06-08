Минск, Санкт-Петербург или Анапа: куда отправятся россияне на июньские праздники

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Самыми популярными зарубежными авианаправлениями на ближайшие выходные стали Кишинев, Ереван, Тбилиси, Минск и Баку. Лидерами железнодорожных путешествий оказались Санкт-Петербург, Минск и Хельсинки. Такие результаты показали исследования сервиса Туту.ру при анализе билетов, оформленных на период с 9 по 12 июня 2017 года.

В 2017 году спрос на полеты в Армению и Грузию вырос в полтора-два раза: годом ранее страны занимали 14 и 12 позиции в рейтинге. В полтора раза стало больше оформленных билетов в Турцию, а средняя цена снизилась почти на 30 процентов.

Черногория оказалась на 7-й строчке – в 2016 году она была второй по популярности страной на День России. Из европейских городов лидируют Тиват, Ларнака, Прага, Барселона и Мюнхен.

Самыми востребованными направлениями дальнего зарубежья стали Тель-Авив из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Анталья, Вашингтон и Бангкок с вылетом из Москвы. Средние цены на перелеты за границу упали примерно на 10–12 процентов по сравнению с прошлым годом.

Топ железнодорожных маршрутов по России возглавили Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Анапа и Ярославль из Москвы, лидирующие уже несколько лет. Цены на поезд из Москвы в Петербург выросли примерно на 12 процентов – до 3 210 рублей за билет в одну сторону, в Нижний Новгород – на 20 процентов. Начали набирать популярность маршруты Москва – Владимир, Краснодар – Сочи, Москва – Смоленск.

В сегменте ближнего зарубежья рейтинг возглавляют Минск из Москвы и Петербурга, Киев, Брест и Сухум с отправлением из Москвы. Средняя стоимость билетов из Москвы до Минска осталась на уровне 2016 года, из северной столицы – увеличилась на 7 процентов. Цены на поезд до Сухума повысились примерно на 24 процента, до Харькова и Гродно – снизились на 23–26 процента.

Лидеры среди европейских городов – Хельсинки, Рига, Таллин. Около трети всех билетов на поезд европейского направления приходится на Финляндию.

Средние цены на билеты по всем направлениям сохранились приблизительно на уровне 2016 года: рост составил менее трех процентов. Подешевели билеты за границу: в страны ближнего зарубежья – на 6,5 процента, в Европу – почти на 12 процентов. Билеты по России подорожали на три процента.