Жители регионов смогут выиграть поездку в Москву

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Жители регионов могут выиграть поездку в Москву в рамках ежегодного конкурса "Моя Москва". Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

Для этого необходимо принять участие в творческом конкурсе на знание истории и традиций города-героя Москвы. Проверить свои знания и испытать удачу можно будет на официальном сайте днимосквы.рф.

"Такая возможность появится у жителей Брянской, Ярославской, Калининградской, Сахалинской областей, Ингушетии и Бурятии и Севастополя. Москва, как и все российские регионы, обладает высоким туристическим потенциалом. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше россиян приезжали в столицу и знакомились с ее историей и культурой",– уточнили в пресс-службе ведомства.

"Москва – это город, который очень интересно посетить – и как столицу России, и как культурный центр страны, и как город с богатой историей. Мы рады в рамках межрегионального сотрудничества предоставить такую возможность победителям конкурса "Моя Москва". И надеемся, что им захочется приезжать в нашу столицу снова и снова",– сказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

Победителям полностью оплатят перелет, трансфер, а также проживание в отеле и трехразовое питание. В зависимости от занятого в конкурсе места, каждому призеру предложат свою экскурсионную программу.

"Я считаю, что это потрясающая возможность посетить Москву для жителей дальних регионов. Ведь многие о такой поездке только мечтают. Скажем, такая поездка из Сахалина в Москву может влететь обычному туристу в копеечку. В мае авиабилеты могут стоить от 30 тысяч рублей. И ничего удивительного, ведь Москва входить в топ-5 наиболее востребованных направлений на майские праздники у российских туристов. Кроме того, нужно еще учитывать стоимость проживания в отеле на три дня. В общей сложности туристу такая поездка обойдется минимум в 45 тысяч рублей. И это не включая еду и экскурсии. Так что очень рекомендую воспользоваться этой возможностей и принять участие в конкурсе", – рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Торжественные церемонии награждения пройдут в каждом регионе-участнике конкурса. "Конкурс будет проходить в мае. Стартует он в Брянской области", – рассказали в пресс-службе. Кроме того, в рамках акции Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью "За оборону Москвы" получат в подарок новые телевизоры диагональю 81 сантиметр.