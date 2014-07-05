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Общество

05 июля 2014, 13:12

Шаттл "Буран" перевезут на ВДНХ в ночь на 6 июля

туризм ВДНХ Буран ЦПКиО имени Горького

В ночь на 6 июля макет шаттла "Буран" покинет парк Горького

Этой ночью полноразмерный макет космического шаттла "Буран" окончательно покинет территорию парка Горького. В ночь на воскресенье его перевезут к павильону "Космос" на ВДНХ. Автопоезд растянется на 35 метров.

Маршрут пройдет от парка Горького, через центр Москвы, далее по проспекту Мира, минуя тоннели. Чтобы провезти "Буран", необходимо освободить семь метров в высоту. Переезд уже получил название "Спецоперация Буран".

"Будет задействовано 83 единицы техники. Предоставит ее Мосгортранс, а также Моссвет, Мосгорсвет, наши подрядчики", - сообщила руководитель пресс-службы Департамента Топливно-энергетического хозяйства Москвы Кристина Титова.

Напомним, для транспортировки "Бурана" на время пришлось изменить дорожную инфраструктуру на некоторых улицах.

Полномасштабный макет "Бурана", простоявший 20 лет в парке Горького, экземпляр легендарный и единственный оставшийся в стране. Именно этот маке использовался в конструкторском бюро для испытаний в ходе разработки и постройки настоящего "Бурана".

Свой первый и единственный космический полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Три с половиной часа в космосе и два витка вокруг планеты - все происходило в автоматическом режиме. Тогда за этим событием следила не только вся наша страна, но и главные соперники в космической отрасли - американцы, которые в то время так и не смогли создать шаттл, соответствующий параметрам "Бурана".

Недосягаемой вершиной стало то, что наш советский корабль мог брать на борт до 100 тонн груза и мог долгое время находиться в космосе, благодаря специально разработанному топливу. Ветераны космической отрасли говорят, что шаттл на долгие годы опередил свое время.

Несмотря на уникальность, проект оказался не востребованным. Единственный экземпляр, побывавший в космосе, несколько лет хранился в одном из ангаров на Байконуре. В 2002 году крыша ангара обрушилась, окончательно похоронив под завалами легенду космических достижений.

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