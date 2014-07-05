Шаттл "Буран" перевезут на ВДНХ в ночь на 6 июля

В ночь на 6 июля макет шаттла "Буран" покинет парк Горького

Этой ночью полноразмерный макет космического шаттла "Буран" окончательно покинет территорию парка Горького. В ночь на воскресенье его перевезут к павильону "Космос" на ВДНХ. Автопоезд растянется на 35 метров.

Маршрут пройдет от парка Горького, через центр Москвы, далее по проспекту Мира, минуя тоннели. Чтобы провезти "Буран", необходимо освободить семь метров в высоту. Переезд уже получил название "Спецоперация Буран".

"Будет задействовано 83 единицы техники. Предоставит ее Мосгортранс, а также Моссвет, Мосгорсвет, наши подрядчики", - сообщила руководитель пресс-службы Департамента Топливно-энергетического хозяйства Москвы Кристина Титова.

Напомним, для транспортировки "Бурана" на время пришлось изменить дорожную инфраструктуру на некоторых улицах.