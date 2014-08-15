Пошлину за загранпаспорт предлагают увеличить для помощи туристам

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Ассоциация туристов России предлагает создать экстренный фонд, пополнять который будут сами туристы, сообщается на портале организации.

Это совместное предложение АТОР и Всероссийского союза страховщиков. Фонд будет тратиться на эвакуацию граждан в случае военных действий, цунами и прочих катаклизмов. Сейчас этим зачастую занимаются туроператоры.

Как рассказала M24.ru исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе, пошлина может составить 1500 рублей. Она будет взиматься при получении загранпаспорта с 10-летним сроком действия дополнительно к основному сбору, который составляет 2500 рублей. Ломидзе отметила, что в последние три года ФМС ежегодно выдает по 7 млн загранпаспортов. За год фонд пополнился бы на 10 млрд 500 тысяч рублей.

"Бизнес не снимает с себя ответственности, - отметила она. – Это дополнительная мера снимет нагрузку с государства. Речь идет об эвакуации туристов в случае военных действий, цунами и прочих катаклизмов. Деньги фонда также можно будет использовать при недостаточности средств "Турпомощи" или в случае банкротства авиакомпаний. По словам Ломидзе, эта идея, возможно, будет внесена в предлагаемые поправки в туристическое законодательство.

Такое предложение по "самозащите туристов" в АТОР высказали после серии банкротств крупных туркомпаний. Напомним, что 16 июля туроператор "Нева" объявил о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности.